¡Fantástico! Harold Tejada fue segundo en la etapa 13 del Tour de Francia

El suizo Mauro Schmid, superviviente de la escapada del día, ganó la decimotercera etapa del Tour de Francia al superar al esprint al colombiano Harold Tejeda, este viernes en Belfort.

Schmid, del equipo Jayco-Aula, consigue así su primera victoria en la Grande Boucle, en esta etapa que incluía la subida del Ballon d'Alsace y que estuvo marcada por una amplia escapada que llegó a contar con hasta 57 integrantes, antes de ir reduciéndose.

El británico Tom Pidcock, el mejor situado en la general entre los corredores de esa escapada (10º a 11:49 del maillot amarillo en la salida del día), acabó finalmente tercero y consigue un impulso importante en la clasificación antes de las dos etapas de montaña previstas este fin de semana.

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