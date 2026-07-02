Favoritos Tour de Francia 2025: Pogacar lidera las apuestas en una salida histórica desde Barcelona

La unanimidad es total ante el inicio del Tour de Francia en Barcelona: el esloveno Tadej Pogacar es el rival a batir. A sus 27 años, llega en plena forma con un balance intimidante de 13 victorias en 16 días de competición, sumando a su palmarés Romandía y Suiza.

Su objetivo es unirse al selecto "club de los 5 Tour" junto a Anquetil, Merckx, Hinault e Indurain, respaldado por un equipo de lujo que incluye al mexicano Isaac del Toro.

El gran jefe de la oposición será Jonas Vingegaard (29 años). Tras ganar recientemente el Giro de Italia y completar la triple corona, el nórdico asegura encontrarse en el mejor momento de su vida, superando su nivel del bienio triunfal 2022-2023. Con 12 victorias esta temporada, busca recuperar el trono perdido por caídas y la presión de su eterno rival.

Pogacar llega a Barcelona lanzado, Vingegaard en su mejor momento, Seixas es una incógnita

La gran atracción y principal incógnita es el juvenil debutante Paul Seixas (19 años). La revelación del Decathlon se ganó el billete tras brillar en la Itzulia, ganar la Flecha Valona y plantar cara a Pogacar en las clásicas de primavera.

Aunque ha superado una caída en Auvernia, la duda radica en cómo responderá su físico en la segunda y tercera semanas de competición, cargando además con el peso de la ilusión francesa.

Para el podio sobresale Florian Lipowitz (25 años), tercero en 2025 y avalado por su regularidad en Romandía y Eslovenia.

Este año compartirá galones en el Red Bull Bora con el doble campeón olímpico Remco Evenepoel, quien busca consagrarse en el Tour tras una primavera de luces y sombras marcada por la superioridad de Pogacar.

Por último, las esperanzas españolas se centran en Juan Ayuso, ahora como líder absoluto del Lidl Trek.

Tras una preparación accidentada por caídas en París-Niza e Itzulia, su progresión en el Tour de Auvernia (3º) demuestra que llega al alza para testar sus opciones reales en una gran vuelta.