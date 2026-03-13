Fernando Gaviria se retiró de la Tirreno Adriático: ¿Cuál fue la razón?

Este viernes se disputó una nueva jornada en la Tirreno Adriático, 184 km entre Marotta-Mondolfo y Mombaroccio con diez ascensos de diferente dificultad que bien puede dejar el 'Tridente' visto para sentencia. Jornada de pura montaña.

Fernando Gaviria: "Estamos centrados en esta temporada y luego veremos"

Gavira cambió de equipo, del Movistar al Caja Rural, la escuadra española le abrió las puertas al velocista que tiene como objetivo 'la grande boucle'.

El Tour de Francia es el objetivo, no paró de hablar de la prueba cuando el preguntaron por otros objetivos: “Quiero ir con calma y disfrutar. Con el Tour ya tenemos un calendario muy exigente. Estamos centrados en esta temporada y luego veremos. El maillot amarillo no lo cambiaría. Es un sueño de casi todos los ciclistas y un privilegio de muy pocos”.

Fernando Gaviria, a sus 31 años reinventa su carrera con la escuadra española, el colombiano espera agrandar su palmarés de 52 victorias: “Hacer un muy buen Tour. Para el equipo es fundamental, y conseguir una victoria allí sería espectacular. Sería la primera del Caja Rural como equipo en el Tour y aportaría un prestigio enorme”.

Fernando Gaviria abandonó la Tirreno Adriático por problemas físicos en la etapa 5

El neerlandés Mathieu Van der Poel, del Alpecin Deceuninck fue el ganador este jueves, el italiano Giulio Pellizzari fue el gran 'vencedor' de la jornada tras arrebatar la 'maglia azzurra' al mexicano Isaac del Toro (UAE), a dos segundos del liderato. Primoz Roglic está a 21 segundos.

Las condiciones climáticas durante la competencia no han sido fáciles. Durante la jornada de este jueves el pedalista colombiano Fernando Gaviria perdió 14 minutos y 55 segundos.

El equipo ha publicado en sus redes sociales: "Unas molestias en la rodilla han obligado a Fernando Gaviria a abandonar la carrera. Ánimo y a volver más fuerte, campeón!".