Fernando Gaviria vuelve al Tour de Francia: el colombiano, que hizo historia, quiere otra victoria

El Tour de Francia 2026 marcará el regreso de Fernando Gaviria a la carrera más prestigiosa del ciclismo mundial.

El velocista colombiano fue confirmado en la nómina de Caja Rural-Seguros RGA para disputar su tercera Grande Boucle, con el objetivo de volver a ser protagonista en los embalajes y revivir los éxitos que alcanzó en su inolvidable debut de 2018.

A sus 31 años, el antioqueño será la gran carta del conjunto español para las llegadas masivas.

En su primera temporada con el equipo ha demostrado que mantiene intacta su velocidad, acumulando trece ubicaciones dentro del top 10 y varios segundos lugares en competencias como el Tour de Omán, el Tour de Hungría y la Ronde van Limburg.

Fernando Gaviria regresa al Tour de Francia con la ilusión de volver a ganar etapas

Gaviria guarda un recuerdo especial del Tour de Francia. En 2018, vistiendo los colores del Quick-Step Floors, sorprendió al mundo al ganar la primera etapa de la competencia en su debut, superando a figuras como Peter Sagan y Marcel Kittel.

Aquella victoria le permitió vestir el maillot amarillo de líder, convirtiéndose en apenas el segundo colombiano en lograrlo después de Víctor Hugo Peña en 2003.

El velocista no se conformó con ese triunfo y días después volvió a levantar los brazos al imponerse en la cuarta etapa, cerrando una actuación histórica que lo consolidó entre los mejores sprinters del pelotón internacional.

Sin embargo, sus siguientes participaciones no tuvieron el mismo desenlace. Gaviria abandonó el Tour de Francia en 2024 y ahora regresa decidido a cambiar la historia, respaldado por un equipo construido para protegerlo en los kilómetros finales y darle opciones reales de pelear por victorias parciales.

El Tour de Francia le da otra oportunidad a Fernando Gaviria: va por una nueva hazaña

Caja Rural-Seguros RGA disputará su primera Grande Boucle bajo esta denominación con un bloque equilibrado entre escaladores, rodadores y lanzadores. Corredores como Stefano Oldani, Alex Molenaar y Jakub Otruba tendrán la misión de acompañar al colombiano en la preparación de los sprints.

El director deportivo, José Miguel Fernández, destacó que Gaviria será la principal apuesta del equipo para las llegadas masivas: "Fernando ya sabe lo que significa ganar en el Tour y nuestro objetivo será arroparlo de la mejor manera para que pueda volver a luchar por la victoria", aseguró.

Con la experiencia de haber vestido de amarillo y el deseo de recuperar el protagonismo en la élite, Fernando Gaviria buscará escribir un nuevo capítulo en su historia con el Tour de Francia.