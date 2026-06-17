¿Fingimos sorpresa? Pogacar pulverizó a Carapaz en la primera etapa de Suiza

La edición 2026 de la Vuelta a Suiza comenzó con una exigente jornada entre territorio italiano y la ciudad de Sondrio, en una etapa diseñada para favorecer a los corredores explosivos y capaces de responder en terrenos quebrados.

El esloveno Tadej Pogacar comenzó el Tour de Suiza 2026 de la misma manera en que acostumbra afrontar las grandes carreras: atacando y marcando diferencias.

El vigente campeón mundial fue el gran protagonista de la etapa inaugural al adjudicarse la victoria y asumir el liderato de la clasificación general.

Pogacar arrasa en Suiza y toma el control de la carrera

Aunque los primeros 5 0 kilómetros presentaron un perfil relativamente llano, la ruta incluyó cinco cotas puntuables que fueron desgastando progresivamente al pelotón.

Sin embargo, la verdadera selección de la carrera llegó en el tramo final, donde dos ascensos de tercera categoría aparecieron como jueces de la primera batalla por la clasificación general.

A menos de 20 kilómetros para la meta, los corredores afrontaron la subida a Ponte in Valtellina, un puerto corto pero exigente de 1,6 kilómetros con una pendiente media del 8,9 %.

La carrera continuará con una segunda jornada igualmente exigente, en la que otros dos puertos de tercera categoría cerca de la meta volverán a poner a prueba a los favoritos y podrían evitar nuevamente una llegada al embalaje.

Pogacar no tuvo rival: exhibición y liderato en el Tour de Suiza

Pogacar lanzó su ofensiva en los exigentes ascensos finales del recorrido y nadie pudo responder a su aceleración. El corredor del UAE Team Emirates cruzó la meta en solitario, confirmando una vez más su condición de favorito para conquistar la ronda suiza.

La superioridad del esloveno quedó reflejada en las diferencias obtenidas sobre sus perseguidores. El ecuatoriano Richard Carapaz terminó segundo a 2 minutos y 32 segundos, mientras que el italiano Andrea Bagioli completó el podio de la jornada a 2 minutos y 58 segundos.

Detrás de ellos llegaron nombres importantes del ciclismo internacional como Felix Großschartner, Brandon McNulty, Jhonatan Narváez, Primož Roglič y Mikel Landa, quienes cedieron tiempo valioso en la primera batalla por la clasificación general.

Con etapas de montaña y una contrarreloj todavía por disputarse, el Tour de Suiza apenas comienza, pero el mensaje del esloveno fue claro desde el primer día: el hombre a vencer vuelve a ser Tadej Pogacar.