¿Fractura de clavícula? Terrible caída de Fernando Gaviria en el Tour de Francia

La etapa 12 del Tour de Francia 2026 terminó con un gran susto para el ciclismo colombiano. Fernando Gaviria se vio involucrado en una aparatosa caída masiva cuando disputaba el embalaje final de la jornada entre el Circuito Nevers Magny-Cours y Chalon-sur-Saône, un accidente que sembró preocupación por su estado físico a pocos metros de la línea de meta.

La atención está puesta en la evolución de Gaviria y en el informe que entregue su equipo durante las próximas horas, con el objetivo de conocer si el colombiano podrá continuar en competencia o si el accidente pondrá fin de manera anticipada a su participación en la edición 2026 de la ronda francesa.

Extraoficialmente se habla de la posibilidad de abandonar por una fractura de clavícula.

Fernando Gaviria sufrió una dura caída en el sprint final de la etapa 12 del Tour de Francia

El recorrido estaba destinado a resolverse con un sprint entre los mejores velocistas del pelotón, tal como se había previsto desde el inicio de la jornada. Sin embargo, la alta velocidad y la lucha por ganar posiciones desencadenaron un fuerte choque colectivo que terminó afectando a varios corredores, entre ellos el colombiano.

Gaviria se encontraba bien ubicado en los metros finales e intentaba abrirse paso para disputar la victoria de etapa. No obstante, en medio del intenso embalaje, terminó impactando con otro ciclista y perdió el equilibrio, cayendo violentamente sobre el asfalto cuando restaban apenas unos metros para cruzar la meta.

Las imágenes de la transmisión oficial mostraron la magnitud del incidente. El corredor colombiano quedó tendido durante algunos instantes antes de reincorporarse con evidente dificultad, mientras otros ciclistas también permanecían en el suelo como consecuencia del accidente.

Al no ser equipo World Tour, Caja Rural llegó al Tour de Francia por una invitación

Pese al golpe, Fernando Gaviria logró completar la etapa con la ayuda de un compañero de su equipo. Las cámaras captaron al velocista cruzando la línea de llegada visiblemente adolorido y con una herida sangrante en una de sus piernas, situación que encendió las alarmas entre los aficionados colombianos y su escuadra.

Hasta el momento, el equipo del antioqueño no ha emitido un parte médico oficial que permita establecer la gravedad de las lesiones. En consecuencia, aún existe incertidumbre sobre su condición física y sobre la posibilidad de que pueda tomar la partida en la siguiente jornada de la carrera.

La caída llega en un momento clave del Tour, justo antes de que el pelotón afronte las exigentes etapas de montaña, donde la recuperación física será determinante para todos los corredores. El equipo Caja Rural tenía grandes expectativas en figurar en competencia gracias al pedalista Fernando Gaviria.