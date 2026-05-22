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Colombianos en el Giro de Italia

Giro de Italia 2026: Egan Bernal y colombianos en la clasificación general tras la etapa 13

Reviva las emociones de los pedalistas nacionales en la corsa rosa, luego de la jornada intensa de este viernes sobre 189 kilómetros.
Camilo Nieto
Egan Bernal.
Egan Bernal y colombianos en la clasificación general tras la etapa 13. // AFP

Reviva las emociones de los pedalistas nacionales en la corsa rosa, luego de la jornada intensa de este viernes sobre 189 kilómetros.

Giro de Italia 2026: Egan Bernal y colombianos en la clasificación general tras la etapa 13

Etapa 13

1. Alberto Bettiol (ITA/XDS-Astana) - 3:51:33

2. Andreas Leknessund (NOR/Uno-X Mobility) a 0:26

3. Jasper Stuyven (BEL/Soudal-Quick Step) a 0:44

4. Michael Valgren (DEN/EF Education-EasyPost) a 0:44

5. Mark Donovan (GBR/Pinarello-Q36.5) a 0:44

6. Josh Kench (NZL/Groupama-FDJ United) a 0:44

7. Mikkel Bjerg (DEN/UAE Emirates-XRG) a 1:33

8. Francesco Busatto (ITA/Alpecin-Premier Tech) a 1:35

9. Markus Hoelgaard (NOR/Uno-X Mobility) a 1:35

10. Diego Pablo Sevilla (ESP/Polti-VisitMalta) a 1:35

20. Bernal Egan (Netcompany/INEOS) a 13:06

General

1. Eulálio Afonso Bahrain - Victorious 52:15:17

2. Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 0:33

3. Arensman Thymen Netcompany INEOS 2:03

4. Gall Felix - Decathlon CMA CGM Team 2:30

5. O'Connor Ben Team Jayco AlUla 2:50

6. Hindley Jai Red Bull - BORA - hansgrohe 3:12

14. Bernal Egan Netcompany INEOS 5:45

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