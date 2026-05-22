Reviva las emociones de los pedalistas nacionales en la corsa rosa, luego de la jornada intensa de este viernes sobre 189 kilómetros.
Giro de Italia 2026: Egan Bernal y colombianos en la clasificación general tras la etapa 13
Etapa 13
1. Alberto Bettiol (ITA/XDS-Astana) - 3:51:33
2. Andreas Leknessund (NOR/Uno-X Mobility) a 0:26
3. Jasper Stuyven (BEL/Soudal-Quick Step) a 0:44
4. Michael Valgren (DEN/EF Education-EasyPost) a 0:44
5. Mark Donovan (GBR/Pinarello-Q36.5) a 0:44
6. Josh Kench (NZL/Groupama-FDJ United) a 0:44
7. Mikkel Bjerg (DEN/UAE Emirates-XRG) a 1:33
8. Francesco Busatto (ITA/Alpecin-Premier Tech) a 1:35
9. Markus Hoelgaard (NOR/Uno-X Mobility) a 1:35
10. Diego Pablo Sevilla (ESP/Polti-VisitMalta) a 1:35
20. Bernal Egan (Netcompany/INEOS) a 13:06
General
1. Eulálio Afonso Bahrain - Victorious 52:15:17
2. Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 0:33
3. Arensman Thymen Netcompany INEOS 2:03
4. Gall Felix - Decathlon CMA CGM Team 2:30
5. O'Connor Ben Team Jayco AlUla 2:50
6. Hindley Jai Red Bull - BORA - hansgrohe 3:12
14. Bernal Egan Netcompany INEOS 5:45