Giro de Italia 2026: Egan Bernal y colombianos en la clasificación general tras la etapa 15

La etapa 15 del Giro de Italia dejó una jornada tranquila para los favoritos de la clasificación general y también para los colombianos Egan Bernal y Einer Rubio, quienes superaron sin contratiempos el recorrido llano entre Voghera y Milán antes del último día de descanso de la competencia.

La fracción fue ganada por el noruego Fredrik Dversnes, corredor del Uno-X Mobility, quien resistió una extensa fuga para quedarse con una victoria inesperada en las calles de Milán. Detrás llegaron los italianos Mirco Maestri y Martin Marcellusi, mientras que el pelotón principal cruzó la meta apenas 57 segundos después.

Colombianos Einer Rubio y Egan Bernal llegaron a 57 segundos del líder

En ese grupo arribaron tanto Bernal como Rubio, quienes terminaron en las posiciones 84 y 83 respectivamente, ambos con el mismo tiempo del lote principal. La etapa estuvo marcada por un ritmo altísimo y por el desgaste de los equipos de los velocistas, incapaces de neutralizar la escapada del día pese al trabajo realizado durante buena parte del recorrido.

Para Egan Bernal, la jornada representó un respiro después de varias etapas exigentes de montaña. El campeón del Giro en 2021 continúa como el mejor colombiano en la clasificación general y se mantiene en la casilla 12 a 7 minutos y 30 segundos del líder, el danés Jonas Vingegaard. Aunque el corredor del Netcompany INEOS perdió terreno en la segunda semana, todavía conserva opciones de seguir escalando posiciones en la última parte de la carrera, especialmente con las etapas de alta montaña que se aproximan.

Ahora, tras el tercer día de descanso, la competencia entrará en su semana decisiva con la etapa 16 entre Bellinzona y Carì, en Suiza, una jornada corta pero explosiva que incluirá varios puertos de montaña y un final en ascenso de 11,7 kilómetros al 7,9 % de pendiente media, escenario ideal para que los escaladores vuelvan a ser protagonistas.

Etapa 15 del Giro de Italia

1. Fredrik Dversnes Lavik (NOR/Uno-X Mobility) - 3:03:18

2. Mirco Maestri (ITA/Polti-VisitMalta) - m.t.

3. Martin Marcellusi (ITA/Bardiani-CSF-7Saber) - m.t.

4. Mattia Bais (ITA/Polti-VisitMalta) - m.t.

5. Paul Magnier (FRA/Soudal-Quick Step) a 0:57

6. Dylan Groenewegen (NED/Unibet Rose Rockets) a 0:57

7. Tobias Lund Andresen (DEN/Decathlon-CMA CGM) a 0:57

8. Ethan Vernon (GBR/NSN Cycling) a 0:57

9. Paul Penhoët (FRA/Groupama-FDJ United) a 0:57

83. Rubio Einer (COL/ Movistar Team) a 0:57

84. Bernal Egan (COL/ Netcompany INEOS) a 0:57

Etapa 15 del Giro de Italia: clasificación General

1. Jonas Vingegaard (DEN/Visma-Lease a Bike) - 59:12:56

2. Afonso Eulálio (POR/Bahrain-Victorious) a 2:20

3. Felix Gall (AUT/Decathlon-CMA CGM) a 2:50

4. Thymen Arensman (NED/Netcompany-Ineos) a 3:03

5. Jai Hindley (AUS/Red Bull-Bora) a 3:43

12. Bernal Egan (COL / Netcompany INEOS) 7:30