Gran Fondo Giro de Italia Ride Like a Pro Colombia: cómo inscribirse y más detalles

El Giro de Italia llega a Colombia con el Gran Fondo Giro de Italia Ride Like a Pro Colombia, que se llevará a cabo el 1 de marzo de 2026.

La alianza entre el Canal RCN, RCN Radio, la Gobernación de Cundinamarca y la Cámara de Comercio de Italia para Colombia le permitirá a los aficionados del ciclismo en el país encontrar un espacio para la esencia, cultura y espíritu del Giro Italia.

La prueba contará con más de 200 kilómetros entre las modalidades de gran fondo y medio fondo. También se permitirá la inscripción de 10 categorías femeninas y masculinas.

El Gran Fondo Giro de Italia Ride Like a Pro Colombia incluirá participantes recreativos y exprofesionales que cuenten con más de 5 años de retiro.

Todas las emociones de la prueba se podrán seguir a través del Canal RCN y RCN Radio, que como medios aliados, tendrán la transmisión de todos los detalles del evento, mediante la señal principal, emisoras, redes sociales y App del Canal RCN y App de RCN Radio.

“Honraremos la leyenda de nuestros ciclistas y mostraremos todo lo que ofrece nuestra región para inspirar a las nuevas generaciones. Queremos que la juventud no solo practique un deporte, sino que sienta la exigencia real de la alta montaña y descubra que, con disciplina, ellos también pueden conquistar la Maglia Rosa", explicó Jorge Emilio Rey, Gobernador de Cundinamarca.

Premiación de Gran Fondo Giro de Italia Ride Like a Pro Colombia

El Gran Fondo Giro de Italia Ride Like a Pro Colombia entregará premios a los tres primeros de cada categoría con una bolsa de más de 100 millones de pesos.

También se reconocerán a los mejores escaladores y se otorgará un trofeo por categoría.