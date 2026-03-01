Gran Fondo Giro de Italia: siga EN VIVO todos los detalles de la carrera

El Giro de Italia llegó a Colombia este domingo 1 de marzo con el desarrollo del Gran Fondo Giro de Italia Ride Like a Pro 2026, prueba organizada por la Cámara de Comercio Colombo-Italiana, en alianza con la Gobernación de Cundinamarca, así como RCN RADIO Y TV.

La carrera, que cuenta con la participación de más de 2.000 ciclistas provenientes de todas las regiones el país, presenta exigentes recorridos en las modalidades de gran fondo y medio fondo.

Gran Fondo

La modalidad de gran fondo presenta un recorrido total de 132 kilómetros con más de 1.000 metros de desnivel.

Además, la organización del evento ofrece segmentos cronometrados, que en la modalidad de gran fondo están ubicados en el Km 0 al 15,5 (Alto del Sisga), km 54,2 al 59,2 (Premio de montaña), km 72,4 al 77,5 (premio de montaña Tibitita - tramo de sterrrato) y en el km 94,6 al 116, 3 (premio de montaña)

Medio fondo

La modalidad de medio fondo tiene un recorrido total de 84 kilómetros con dos segmentos cronometrados que están ubicados en:

Km 0 al 15,5 (alto del Sisga) y en el km 46,9 al 68,6 (premio de montaña).

Como es costumbre en este tipo de eventos, habrá un cierre general, el cual está estipulado para las 2:00 de la tarde.

Invitados especiales al Gran Fondo Giro de Italia

El Gran Fondo Giro de Italia Ride Like A Pro cuenta con la participación de importantes figuras del ciclismo colombiano como Víctor Hugo Peña, Freddy González, Oliverio Rincón, Rafael Acevedo, y Miguel Ángel Rubiano.