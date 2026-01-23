Hora y cómo ver EN VIVO a Nairo Quintana este sábado en la Ruta de la Cerámica - Gran Premio Castellón

Este sábado 24 de enero se disputará en España la Ruta de la Cerámica – Gran Premio Castellón, carrera de un día que en este 2026 celebrará su tercera edición y que contará con la presencia del colombiano Nairo Quintana, uno de los nombres más destacados del pelotón.

La prueba, que poco a poco ha ido ganando espacio en el calendario europeo, tendrá en competencia a seis equipos de categoría World Tour, invitados para esta edición: UAE Team Emirates – XRG, Jayco AlUla, XDS Astana, Bahrain – Victorious, Soudal Quick-Step y Movistar Team.

Lea también Nairo Quintana: así le fue este viernes en la Clásica Camp de Morvedre

Justamente en el Movistar Team estará Nairo Quintana, quien continúa su preparación de inicio de temporada en suelo español, sumando kilómetros y ritmo de competencia en pruebas de un día.

El ciclista boyacense viene de participar el viernes en la Classica Camp de Morvedre, donde finalizó en la posición 16, a 1:08 del ganador, en una carrera que tuvo un recorrido de 163,4 kilómetros y se resolvió con un tiempo de 3:57:35.

Para este sábado, el Gran Premio Castellón – Ruta de la Cerámica presenta un trazado más exigente, con 171,1 kilómetros y tres puertos de montaña intermedios, dos de segunda categoría y uno de tercera, lo que podría favorecer a corredores con perfil escalador.

A diferencia de la jornada anterior, Nairo será el único colombiano en la nómina del Movistar, ya que en la Classica Camp de Morvedre estuvo acompañado por Diego Pescador, quien tuvo una destacada actuación al terminar segundo.

Nómina del Movistar para la Ruta de la Cerámica - Gran Premio Castellón

El equipo telefónico para esta prueba lo completan los españoles Jon Barrenetxea, Javier Cubillas e Ibai Villate, junto al alemán Michel Hessmann, el italiano Lorenzo Milesi y el portugués Nelson Oliveira, en una alineación equilibrada para afrontar el exigente recorrido en tierras castellonenses.

Ruta de la Cerámica - Gran Premio Castellón: cómo VER EN VIVO el sábado 24 de enero

La carrera Ruta de la Cerámica - Gran Premio Castellón se corre este sábado 24 de enero de 2026 a partir de las 13:00 (hora local) y 7:00 a. m. de Colombia. La carrera se podrá ver en RTVE Play, Teldeporte y DAZN, y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 7:00

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 9:00

España: 13:00

Bolivia y Venezuela: 8:00

Estados Unidos: 8:00 (D.C. y Florida) - 7:00 (Chicago) - 5:00 (Los Ángeles)

México: 6:00