Iván Sosa ganó etapa en el Tour de Turquía: ¿Cuándo había sido su última victoria?

Las competencias más importantes del ciclismo siguen esperando mientras se desarrollan otro tipo de carreras como el Tour de Turquía en el que figuran colombianos como Fernando Gaviria e Iván Ramiro Sosa que buscan consolidarse en la parte alta de la clasificación general.

Infortunadamente el comienzo del Tour de Turquía no fue el mejor para Iván Sosa llegando a la línea de meta en la casilla 114 y en la segunda etapa, el colombiano quedó en la posición 99 lejos de la parte alta. Además, en la clasificación general también estaba lejos de las primeras posiciones.

Todo cambió en esta tercera fecha del torneo por suelo turco con un Iván Ramiro Sosa que apretó el acelerador para quedarse con una victoria necesaria para regresar a los triunfos en su carrera deportiva. Además, ahora es líder de la clasificación general.

LA ÚLTIMA VICTORIA DE IVÁN RAMIRO SOSA

Este martes 28 de abril, el ciclista colombiano aceleró a falta de cuatro kilómetros para llegar a la línea de meta. Iván Sosa llegó en un tiempo de 3:40:25 y se quedó con la victoria de la tercera etapa sacándole nueve segundos a Sebastian Berwick. Además, Sosa se pegó una escalada en la clasificación general saltando de la casilla 99 a la primera.

Para finalizar el Tour de Turquía quedan cinco etapas e Iván Ramiro Sosa espera llegar a esa última fracción con la cima en la clasificación general. En las anteriores etapas que ganó, Sosa logró quedarse también con la victoria de la competencia sin mayores problemas.

Justamente, la última vez que Iván Ramiro Sosa ganó una etapa fue en el 2022 cuando en el primer semestre se quedó con la Vuelta a Asturias y con la segunda fracción de la carrera en España. Ese mismo año, pero en octubre compitió en el Tour de Langkawi y ganó la segunda etapa.

Esas victorias en el 2022 en las etapas de la Vuelta a Asturias y en el Tour de Langwaki le permitió liderar la clasificación general como en este caso en el Tour de Turquía.

IVÁN RAMIRO SOSA SE AFIANZA EN EL 2026

Antes de esta carrera en Turquía, el ciclista colombiano tuvo que lidiar con el Campeonato de Colombia de Ciclismo en Ruta. Iván Ramiro Sosa dejó en alto su participación por la segunda casilla después de toda la competencia.

El Kern Pharma se lleva los créditos en este 2026 con buenos registros y con un buen desempeño del cundinamarqués. Con este equipo español, esta es la primera victoria del ciclista cundinamarqués con esta escuadra después de ganar las de 2022 con el Movistar Team.