La etapa 2 de la Vuelta de la Juventud promete sacudir la clasificación: véala EN VIVO

La Vuelta de la Juventud Sistecrédito 2026 continúa este martes 21 de julio con una de las fracciones más exigentes de la primera parte de la competencia.

Luego del triunfo de Cristian Vélez (Team Sistecrédito) en la jornada inaugural, el pelotón afrontará un recorrido de 181,5 kilómetros entre Aguazul, Monterrey, el regreso hacia Aguazul y la llegada a Yopal.

La Vuelta de la Juventud no solo representa el principal escenario para descubrir a las futuras figuras del ciclismo colombiano, sino que también fortalece la actividad deportiva y turística en las regiones anfitrionas.

Este martes, con una etapa de largo aliento y un recorrido de 181,5 kilómetros, la lucha por la clasificación general promete comenzar a tomar forma, mientras los seguidores podrán vivir cada kilómetro en vivo por las plataformas digitales del Canal RCN.

No se pierda la etapa 2 de la Vuelta de la Juventud: hora y dónde verla EN VIVO

Los aficionados al ciclismo podrán seguir todas las incidencias de la segunda etapa EN VIVO a través del canal de YouTube del Canal RCN y la APP del Canal RCN, plataformas que llevarán la señal de una carrera que reúne a las principales promesas del ciclismo colombiano.

La edición 2026 cuenta con la participación de 184 corredores distribuidos en 28 equipos, quienes buscarán destacarse en una competencia considerada la principal vitrina para los pedalistas de la categoría Sub-23.

Tras una primera etapa definida al esprint, Cristian Vélez se convirtió en el primer líder de la clasificación general luego de imponerse en el recorrido entre Yopal, Pore y Trinidad.

La batalla por el liderato continúa: dónde ver EN VIVO la etapa 2 de la Vuelta de la Juventud

Ahora, el grupo enfrentará una jornada de mayor desgaste, que podría comenzar a marcar diferencias entre los aspirantes al título.

La carrera se disputa del 20 al 26 de julio y recorrerá carreteras de Casanare, Boyacá y Cundinamarca a lo largo de siete etapas. En los primeros días, municipios como Yopal, Pore, Trinidad, Aguazul, Monterrey y Villanueva reciben a los equipos y a cientos de aficionados que acompañan el paso del pelotón.

Las autoridades, junto con la Federación Colombiana de Ciclismo y el Indercas, reiteraron el llamado a la ciudadanía para programar sus desplazamientos, ya que durante el desarrollo de la competencia habrá cierres viales temporales y escalonados en los corredores por donde transitarán los ciclistas.