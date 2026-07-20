La etapa que puede cambiar el Tour de Francia: horarios de los latinoamericanos en la CRI

El Tour de Francia 2026 entra en su última semana de competencia con una jornada decisiva. Tras el segundo y último día de descanso, este martes 21 de julio se disputará la etapa 16, una contrarreloj individual (CRI) de 26,1 kilómetros entre Évian-les-Bains y Thonon-les-Bains, un recorrido que puede empezar a definir la clasificación general.

La fracción tendrá un trazado dividido en tres sectores: un ascenso inicial de 9,7 kilómetros con una pendiente media del 4,3 %, un descenso en el que la técnica será determinante y un tramo final prácticamente llano, ideal para que los especialistas en la lucha contra el reloj expriman toda su potencia.

Para los aficionados colombianos y latinoamericanos, la atención estará centrada en el desempeño de Egan Bernal, Einer Rubio, Harold Tejada, Sergio Higuita, Richard Carapaz, Jefferson Cepeda e Isaac del Toro, quienes buscarán minimizar pérdidas o incluso sorprender en una especialidad que suele generar diferencias importantes antes de las exigentes jornadas alpinas.

Estos son los horarios de salida en hora de Colombia (siete horas menos que en Francia):

Jefferson Cepeda (Movistar Team): 7:57 a. m.

Sergio Higuita (XDS Astana): 8:58 a. m.

Harold Tejada (XDS Astana): 9:10 a. m.

Einer Rubio (Movistar Team): 9:30 a. m.

Egan Bernal (INEOS Grenadiers): 9:45 a. m.

Richard Carapaz (EF Education-EasyPost): 9:53 a. m.

Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG): 10:11 a. m.

Horario de los latinoamericanos en la CRI del Tour de Francia 2026: así será la salida de Egan Bernal, Richard Carapaz e Isaac del Toro

La contrarreloj también enfrentará a dos de los grandes favoritos del Tour. El líder Tadej Pogacar será el último corredor en tomar la partida, a las 10:15 a. m. (hora de Colombia), mientras que el campeón mundial y olímpico de la especialidad, Remco Evenepoel, saldrá apenas dos minutos antes, a las 10:13 a. m., en un duelo que promete ser uno de los grandes atractivos del día.

La organización prevé que el último corredor cruce la meta sobre las 10:50 a. m. (hora de Colombia), poniendo fin a una jornada que podría marcar diferencias significativas en la clasificación general.

Después de esta contrarreloj, el Tour afrontará tres durísimas etapas de alta montaña en los Alpes, consideradas decisivas para definir al campeón de la edición 2026.

Por eso, cada segundo ganado o perdido este martes tendrá un enorme valor en la pelea por el maillot amarillo y por los puestos de privilegio en la clasificación general.