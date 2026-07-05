La etapa que puede sacudir el Tour de Francia: hora y dónde verla EN VIVO

La emoción del Tour de Francia 2026 continúa este lunes con una jornada que promete marcar las primeras diferencias importantes entre los aspirantes al título.

Con todos esos ingredientes, Canal RCN llevará a los aficionados colombianos cada detalle de una etapa que promete emociones, ataques entre los favoritos y un nuevo capítulo en la batalla por conquistar el Tour de Francia 2026.

Luego de un inicio explosivo en territorio español, la carrera entra oficialmente en Francia con una etapa de alta montaña que pondrá a prueba a los favoritos de la clasificación general.

Pogacar va por Vingegaard: así podrá ver EN VIVO la etapa 3 del Tour

Sin embargo, la organización confirmó que el tramo francés se desarrollará sin público y sin la tradicional caravana publicitaria, debido al incendio forestal que afecta la región de Trévillach, en los Pirineos Orientales.

Las autoridades francesas explicaron que la decisión busca facilitar el trabajo de los cerca de 700 bomberos, apoyados por más de 200 vehículos y varias aeronaves, que combaten un incendio que ya ha consumido alrededor de 1.650 hectáreas y ha obligado a evacuar a más de 5.000 personas.

La realización de la etapa fue autorizada bajo la condición de utilizar únicamente los recursos indispensables para garantizar la seguridad de la competencia.

En el plano deportivo, la expectativa es máxima tras el espectáculo ofrecido en la segunda jornada. El mexicano Isaac del Toro consiguió una histórica victoria en Barcelona después de un ataque junto al esloveno Tadej Pogacar, quien cedió el triunfo a su compañero del UAE Team Emirates en un emotivo gesto sobre la línea de meta.

Pese al triunfo de Pogacar en el duelo estratégico frente a sus principales rivales, el danés Jonas Vingegaard conservó el maillot amarillo de líder y defenderá este lunes una ventaja de apenas seis segundos sobre el campeón esloveno, en una etapa que podría comenzar a definir la lucha por la clasificación general.

Primera llegada en alto del Tour: no se pierda la etapa 3 EN VIVO por RCN

El recorrido incluirá ascensos exigentes como Sant Feliú de Codines, el Col de Toses (puerto de primera categoría) y el Col du Calvaire, antes del ascenso definitivo hacia Les Angles, una subida de tercera categoría que será el primer final en alto del Tour.

La tercera etapa, que se disputará entre Granollers y Les Angles sobre un recorrido de 195,9 kilómetros, podrá seguirse EN VIVO desde las 8:00 de la mañana (hora de Colombia) por el Canal RCN, DeportesRCN.COM y la App Canal RCN, con la transmisión completa de una fracción que tendrá la primera llegada en alto de la presente edición.