El colombiano Einer Rubio volvió a ser protagonista en el Tour de Francia 2026. El ciclista del Movistar Team integró la fuga de la decimocuarta etapa e intentó sorprender al grupo de favoritos en una jornada de alta montaña, aunque finalmente el ritmo impuesto por el pelotón y, especialmente, por el líder Tadej Pogacar, terminó frustrando sus aspiraciones de pelear por la victoria.

Con las etapas más exigentes aún por disputarse, Einer Rubio seguirá buscando el momento ideal para volver a atacar y darle una alegría al ciclismo colombiano en la ronda francesa.

Einer Rubio, a Tadej Pogacar tras otra exhibición del líder del Tour de Francia

Tras cruzar la meta, el boyacense analizó su actuación y reconoció que el enorme desgaste realizado desde los primeros kilómetros pasó factura en el tramo decisivo de la etapa.

"Costó mucho trabajo meterse en la escapada y aguantar la presión del pelotón principal. Al final pagué el esfuerzo, tenía las piernas muy desgastadas y resultó imposible que llegara la fuga. Había que intentarlo, en ese sentido estoy contento", aseguró el corredor de 28 años.

Sin embargo, una de las anécdotas de la jornada ocurrió antes de la salida. Como ya es habitual en este Tour, el dominio de Tadej Pogacar ha sido tan contundente que varios corredores optaron por tomarse con humor la situación y bromear con el esloveno sobre el desarrollo de la etapa.

Einer Rubio confesó que incluso le lanzó un comentario al líder de la clasificación general, preguntándole si esta vez permitiría que la fuga llegara hasta la meta sin ser neutralizada por el UAE Team Emirates.

¿Indirecta para Pogacar? La llamativa frase de Einer Rubio tras la etapa

"Sí, será cuestión de preguntarle a Pogacar si es posible que llegue la escapada, pero no sé si dirá la verdad", comentó entre risas el colombiano, reflejando el respeto que genera el vigente líder del Tour, quien una vez más terminó imponiendo su ley en la montaña.

A pesar de no haber podido luchar por el triunfo parcial, Rubio valoró positivamente el rendimiento mostrado durante la segunda semana de competencia y dejó claro que mantiene intacto su objetivo de regalarle una victoria de etapa al Movistar Team antes del final de la carrera.

"Estoy contento por el trabajo. La segunda semana ha sido buena y en la tercera espero estar aún mejor. A ver qué pasa mañana en Plateau de Solaison", concluyó.