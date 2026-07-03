La hora de los 'escarabajos': Los dorsales de Colombia en el Tour de Francia

El ciclismo colombiano vuelve a la carga en el Tour de Francia con una delegación de cinco corredores listos para romper una sequía de victorias de etapa que se prolonga desde 2020.

Aunque ninguno parte como favorito para la clasificación general en la gran salida desde Barcelona, el talento y la estrategia de los 'escarabajos' prometen protagonismo en la carretera. Estos son sus dorsales y sus objetivos:

Transmisión de todas las etapas del Tour de Francia por el Canal RCN

La escuadra kazaja confía su fortuna en una sólida representación colombiana bajo el patrocinio de XDS Astana. Harold Tejada (dorsal 65) llega a sus 29 años en plena madurez deportiva, respaldado por su reciente triunfo de etapa en la París-Niza.

A su lado, Sergio Higuita (dorsal 61) buscará estrenar su casillero en el Tour a sus 28 años, aportando la combatividad que ya lo llevó a ser segundo en el AlUla Tour y noveno en la Vuelta a Suiza esta temporada.

El regreso del campeón: Egan Bernal (81)

El único latinoamericano en ganar el Tour de Francia (2019) portará el dorsal 148 con el Netcompany Grenadiers. Con 29 años y tras un sólido décimo puesto en el Giro de Italia, Bernal asumirá un rol de cazador de etapas. Su objetivo es claro: conseguir ese triunfo parcial que aún le es esquivo en la ronda gala.

La regularidad de Boyacá: Einer Rubio (148)

El corredor del Movistar Team lucirá el dorsal 216. A sus 28 años, Rubio afronta su segundo Tour consecutivo con la mira puesta en la alta montaña, buscando repetir la gloria que ya conoció en el Giro de Italia 2023.

La velocidad del Caja Rural: Fernando Gaviria (221)

Cerrando la nómina, Fernando Gaviria (dorsal 228) liderará las opciones al sprint con el invitado español Caja Rural-Seguros RGA. El antioqueño de 31 años persigue su tercera victoria histórica en el Tour, un hito que lo equipararía con leyendas de la talla de Lucho Herrera, Santiago Botero y Nairo Quintana.