"La saqué muy barata": Einer Rubio habló del accidente que pudo cambiar su carrera

El ciclista colombiano Einer Rubio rompió el silencio después del fuerte accidente que sufrió durante la etapa con final en Alpe d'Huez del Tour de Francia. En una entrevista concedida al periodista Lisandro Rengifo, de EL TIEMPO, el corredor del Movistar Team relató cómo vivió el impactante momento en el que chocó contra el vehículo de apoyo del UAE Emirates y entregó un parte de tranquilidad sobre su recuperación.

El boyacense confesó que, aunque aún presenta secuelas físicas y emocionales, las consecuencias pudieron ser mucho peores.

“Un poco golpeado todavía. Es un golpe físico y moral. Corrí con mucha suerte, porque no pasó a mayores. Al final no fue grave, solo tengo varios cortes y puntos en la cara. Fui afortunado”.

Einer Rubio habló por primera vez tras el accidente: "Corrí con mucha suerte"

Rubio recordó que todo ocurrió en cuestión de segundos, cuando el carro del UAE Emirates frenó de manera inesperada por la presencia de un aficionado en la carretera. El colombiano aseguró que en ese instante solo pensó en levantarse y continuar la competencia.

“Todo pasó de un momento a otro. No supe exactamente qué ocurrió. Recuerdo que me paré, vi las manetas de la bicicleta torcidas e intenté enderezarlas. Cuando me di cuenta de que estaba perdiendo mucha sangre, me quedé quieto y sentí una angustia muy grande”.

El ciclista también explicó que el impacto pudo evitarse si se hubieran cumplido los protocolos de seguridad durante la etapa.

“Hubo varios fallos. Primero, no se cerró completamente el espacio entre los corredores y eso permitió que entrara el carro. Además, había muchísima gente y eso es muy difícil de controlar”.

Einer Rubio habló por primera vez tras su accidente en el Tour de Francia: “Corrí con mucha suerte”

Pese al susto, Rubio reveló que posteriormente conversó con Joxean Fernández, director del UAE Emirates y conductor del vehículo involucrado en el accidente. Según el colombiano, el dirigente le explicó que tuvo que frenar de emergencia porque una persona cayó frente al automóvil.

“Lamentó mucho lo sucedido. Son cosas que pasan. Incluso yo habría hecho lo mismo en esa situación. Espero que no vuelva a repetirse”.

Finalmente, el escalador afirmó que su prioridad es recuperarse completamente antes de pensar en la Vuelta a España, competencia que figuraba entre sus grandes objetivos de la temporada.

“Por ahora solo debo pensar en recuperarme bien y cuidar las heridas, porque la salud es lo más importante. Hay que ver cómo evoluciono día a día y luego hablar con el equipo para decidir qué pasará con la Vuelta a España”.

Las declaraciones de Rubio representan su primer testimonio público tras el accidente y reflejan el alivio de haber evitado lesiones de mayor gravedad en una de las etapas más exigentes del Tour de Francia.