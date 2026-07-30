La Vuelta a Burgos 2026 se rinde ante Nairo Quintana: “un nombre que impone respeto”

La organización de la Vuelta a Burgos 2026 empieza a calentar motores y lo hace con una nómina que promete elevar el espectáculo de una de las carreras más importantes del calendario español.

Entre los nombres anunciados sobresale uno que despierta especial atención: Nairo Quintana, campeón de dos ediciones de esta competencia y una de las grandes figuras del ciclismo colombiano.

Nairo Quintana, el gran atractivo del Movistar Team que ilusiona a la Vuelta a Burgos

La XLVIII Vuelta a Burgos se disputará entre el 4 y el 8 de agosto, con categoría UCI ProSeries, y tendrá en el Movistar Team uno de sus grandes atractivos. La escuadra española presentó una formación de enorme experiencia, encabezada por Enric Mas y con Quintana como uno de los corredores llamados a protagonizar las jornadas de montaña.

El colombiano tiene una relación especial con esta carrera. Quintana se consagró campeón de la Vuelta a Burgos en 2013 y 2014, y en ambas ocasiones dejó su sello en las Lagunas de Neila, uno de los escenarios más emblemáticos de la prueba. Más de una década después, volverá a recorrer carreteras que forman parte de los capítulos más importantes de su carrera.

Su palmarés explica por qué su presencia genera expectativa. El boyacense ganó el Giro de Italia 2014 y la Vuelta a España 2016, además de conquistar competencias como Tirreno-Adriático, Volta a Cataluña, Vuelta al País Vasco y Tour de Romandía.

Nairo Quintana, protagonista en Burgos: la organización destacó su regreso a la carrera

El Movistar no dependerá únicamente de Quintana. Enric Mas, tres veces segundo y una vez tercero en la Vuelta a España, aparece como otra de las referencias del equipo. También estarán Juan Pedro López, Roger Adrià, Jorge Arcas, Diego Pescador y Pelayo Sánchez, ganador de una etapa del Giro de Italia 2024.

La organización también confirmó la presencia de formaciones como Lidl-Trek, EF Education-EasyPost, Cofidis y TotalEnergies**, con corredores de reconocida trayectoria internacional.

Entre ellos aparecen Giulio Ciccone, Dylan Teuns y Jefferson Alexander Cepeda, además de jóvenes que buscan consolidarse en el pelotón.

Con este cartel, Burgos se prepara para cinco días de ciclismo de alto nivel. Pero hay una figura que vuelve a ocupar un lugar especial en la carrera: Nairo Quintana, quien intentará revivir en las carreteras burgalesas aquellas jornadas que lo llevaron a conquistar dos veces la cima de la prueba.