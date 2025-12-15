Le aparece nuevo rival a Pogacar: "no es imbatible, puedo ganarle"

Los equipos de la UCI World Tour van ultimando detalles del calendario en el 2026 y anuncian sus últimos refuerzos pensando en lo que serán las competencias de la próxima temporada, que nuevamente tendrá al esloveno Tadej Pogacar como el gran rival a vencer.

Pogacar, dos veces campeón del mundo en ciclismo de ruta, cuatro veces ganador del Tour de Francia y también campeón de un Giro de Italia, sigue sumando rivales de categoría luego de evidenciar su supremacía en el ciclismo, como ya se había visto con los duelos ante Mathieu van der Poel, Jonas Vingegaard y Remco Evenepoel.

Mads Pedersen explota contra quienes califican a Pogacar como imbatible

El pedalista danés de 29 años, que desde 2017 corre para el equipo Lidl-Trek y que a lo largo de su carrera se ha destacado en las clásicas y finales masivos como ‘sprinter’ (dos veces ganador de la clasificación de puntos en la Vuelta a España y ganador de la maglia ciclamino en el último Giro de Italia), habló de Pogacar y su preparación para la siguiente temporada.

El corredor que ganó Gent-Wevelgem y subió al podio en el Tour de Flandes, París-Roubaix y la E3 Saxo Classic, seguramente se verá las caras con Pogacar en alguna clásica del 2026 y dejó claro que puede ganarle.

“Intento encontrar ese último 1% para ganarles, soy el tipo que deja todo cada día, así que todos los que discuten que no estoy al mismo nivel que estos corredores, siendo sincero, creo que deberían cerrar la boca e intentar trabajar las mismas horas que yo en la bici”, dijo Mads Pedersen.

“Soy plenamente consciente de que algunos son más grandes y más talentosos que yo”, afirmó. “Pero eso no significa que sean imbatibles. Ya lo he demostrado, y ojalá pueda seguir demostrándolo”, añadió el danés.

Pedersen advierte a Pogacar

Su última presentación en el Giro de Italia fue dominante, ganando cuatro etapas e imponiendo su ley en los ‘sprints’ más exigentes de la carrera, actuación que le forjó una confianza importante para compararse con los mejores.

“La confianza me llega cuando tomo la salida, he hecho todo lo posible para ser la mejor versión de mí mismo y cuando lo he hecho, creo que puedo ganarle a cualquiera”, dijo Mads.

“Cuando salgo contra Mathieu, Wout van Aert, Tadej y todos los demás como Ganna, cuando lo he hecho todo a la perfección, puedo ganarles”, añadió el danés que recordemos se proclamó campeón del mundo de ruta en 2019.