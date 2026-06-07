La ciclista Lilibeth Chacón, del Eneicat Becall, se coronó este domingo 7 de junio como la ganadora de la Vuelta a Colombia Femenina 2026, que tuvo emociones de inicio a fin. La carrera tuvo un cierre por todo lo alto.

Chacón defendió el primer lugar en la última jornada

En la sexta y última jornada, que fue una apasionante contrarreloj, Lilibeth Chacón tenía la gran tarea de defender su liderato en la Vuelta a Colombia 2026. La tarea no era para nada sencilla, pero, tal como sucedió, no fue imposible.



Lilibeth, en esta última jornada que tuvo un recorrido total de 30 km y que se realizó entre el Ingenio Risaralda y Apía, desempeñó una gran actuación y pudo retener el rótulo como ganadora de la carrera.

Laura Roja quedó en la tercera casilla de la general

Aunque eso sí, la jornada tuvo como gran protagonista a Laura Daniela Roja, del equipo Sistecrédito GW. Rojas terminó en la tercera casilla de la clasificación general de la Vuelta a Colombia Femenina 2026.



Lilibeth Chacón, ciclista de origen venezolano, se proclama, tras el título conseguido este domingo 7 de junio, como la más ganadora en la historia de la Vuelta a Colombia Femenina.

Angie Londoño acabó segunda en la general

La corredora ya había conseguido los triunfos de esta importante carrera en los años 2021, 2023 y 2024. La nueva victoria de Lilibeth Chacón, como era de esperarse, la vuelta al país a través de las diferentes redes sociales.



La ciclista Angie Londoño, del equipo Oro Express Just Cycling, terminó en la segunda casilla de la clasificación general de la Vuelta a Colombia Femenina 2026, a 2:04 minutos de Chacón.



