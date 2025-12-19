Los 18 equipos que correrán el World Tour 2026: Desaparecieron dos tradicionales

El Wolrd Tour ya mueve sus piezas para 2026. La confirmación de los 18 equipos que competirán las grandes carreras no solo define quiénes estarán en la cúspide del calendario internacional, sino que también anticipa una temporada marcada por estrategia, inversión y ambición deportiva.

La élite del pelotón masculino entra en una nueva fase, donde el equilibrio entre estrellas consolidadas y talentos emergentes promete un espectáculo de alto voltaje para aficionados de todas las edades.

En la cima del sistema competitivo aparece, una vez más, UAE Team Emirates-XRG, una estructura que ha redefinido el concepto de dominio en ruta. Con Tadej Pogačar como referencia absoluta, el conjunto emiratí ha demostrado que puede ganar en cualquier terreno.

Su fortaleza no reside únicamente en el líder, sino en un bloque sólido que combina experiencia, juventud y una lectura táctica impecable. De cara a 2026, el reto será sostener esa hegemonía frente a rivales cada vez mejor armados.

Uno de esos contendientes directos es Visma-Lease a Bike, escuadra que ha sabido reinventarse tras ciclos exitosos. La presencia de Jonas Vingegaard garantiza competitividad en las grandes rondas, mientras que la polivalencia de Wout van Aert mantiene viva la amenaza en clásicas y llegadas exigentes. Este equipo neerlandés apunta a recuperar el trono con una mezcla de rigor científico y espíritu ofensivo.

El mercado de fichajes también ha elevado el perfil de Red Bull-Bora-Hansgrohe, que apuesta fuerte por el talento total. La llegada de Remco Evenepoel supone un golpe de autoridad: un corredor capaz de decidir carreras por potencia, inteligencia y carácter. A su alrededor, la estructura alemana busca cohesión para competir sin complejos en las pruebas más prestigiosas del calendario.

Más allá de eso, en el segundo escalón de aspirantes aparecen proyectos que crecen a ritmo constante. Lidl-Trek ha construido una plantilla equilibrada, combinando velocidad, resistencia y capacidad ofensiva.

El liderazgo compartido y la profundidad del grupo le permiten soñar con victorias de peso, tanto en etapas como en clasificaciones generales. Un caso similar es el de Decathlon AG2R La Mondiale, que gracias a un respaldo económico estable ha dado pasos firmes hacia la competitividad sostenida.

La tradición también juega su papel en este escenario. Movistar Team encara el nuevo ciclo con una narrativa de reconstrucción, apostando por la juventud sin renunciar a su identidad histórica. La estructura española entiende que el éxito actual se construye con paciencia, planificación y lectura inteligente del calendario.

En una línea parecida se mueve Bahrain Victorious, conjunto que confía en la continuidad como vía para consolidar resultados y sorprender en momentos clave.

A pesar de los grandes focos, el WorldTour 2026 también abre espacio a proyectos emergentes que aportan frescura y dinamismo. Equipos como Uno-X Mobility o XDS Astana centran su estrategia en el desarrollo de corredores jóvenes, conscientes de que cada punto UCI y cada fuga televisada cuentan en la economía del alto nivel. Su presencia añade imprevisibilidad y rompe los guiones preestablecidos.

El ciclismo de 2026 no será únicamente una sucesión de competiciones, sino una historia en movimiento. Con equipos renovados, líderes ambiciosos y una base competitiva cada vez más amplia, el Wolrd Tour confirma que su esencia sigue intacta: emoción, sacrificio y gloria sobre dos ruedas.



