Mads Pedersen ganador de la etapa 4 del Tour de Francia con cambios en la general

La cuarta etapa del Tour de Francia 2026 sin duda alguna fue una de las jornadas más exigentes de la primera semana de competencia. Con un recorrido de 181,9 kilómetros entre Carcasona y Foix, el pelotón afrontó un trazado quebrado, con cuatro puertos puntuables y un intenso calor que podría superar los 40 grados centígrados.

Después del triunfo de Tadej Pogacar en la tercera fracción y de su ascenso al liderato de la clasificación general, todas las miradas cambiaron de ciclista y se centraron en Mads Pedersen, quien se llevó la victoria de esta nueva jornada con un tiempo de 4 horas, 10 minutos y 45 segundos.

Mads Pedersen dejó atrás a los favoritos y ganó la etapa 4 del Tour de Francia

El danés Mads Pedersen se quedó con la victoria en la cuarta etapa del Tour de Francia 2026, confirmando su excelente momento de forma y consolidándose como uno de los grandes protagonistas de la presente edición de la ronda francesa.

El corredor del Lidl-Trek cruzó la línea de meta tras un recorrido de 181,9 kilómetros con un tiempo de 4 horas, 10 minutos y 45 segundos, imponiéndose en un emocionante sprint reducido luego de una jornada marcada por el desgaste, las altas temperaturas y los constantes ataques en la parte final del recorrido.

En los últimos kilómetros, varios corredores intentaron sorprender con ataques en el descenso final y en el terreno llano rumbo a la meta, pero el trabajo del Lidl-Trek permitió neutralizar las diferencias y preparar el embalaje definitivo.

Allí apareció toda la potencia del ciclista danés, quien lanzó su sprint en el momento exacto para superar a sus rivales y celebrar una victoria de enorme prestigio en la carrera más importante del calendario mundial.

Mientras tanto, los principales favoritos a la clasificación general lograron superar la jornada sin diferencias importantes, aunque con un nuevo líder reservando sus fuerzas para las etapas de alta montaña que podrían empezar a definir la lucha por el maillot amarillo.