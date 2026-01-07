La adrenalina vuelve a las calles de la capital caldense con la decimonovena edición de Manizales Down Town, la competencia de downhill urbano que ya es uno de los emblemas deportivos de la Feria de Manizales.

Este sábado 10 de enero se reunirán 40 deportistas —nacionales e internacionales— para afrontar un circuito urbano de 1.250 metros que atraviesa tres barrios de la ciudad. El trazado exige técnica y valentía: los riders deberán descender más de 300 escalones, sortear pendientes pronunciadas y superar obstáculos urbanos a velocidades que oscilan entre 40–60 km/h, en un recorrido que demanda precisión y control.

Miles de aficionados se congregan cada año en puntos estratégicos del recorrido, con especial énfasis en el sector del barrio Cervantes, desde donde se vive con intensidad la emoción del downhill urbano.

Down Hill en Manizales

En la edición anterior se impuso el caucano Sebastián Holguín en la categoría masculina, con un registro de 1:30.03, mientras que Valentina Roa ganó la rama femenina con 1:45 —marcas que evidencian el alto nivel de la competencia.

La lista de participantes incluye representantes de Valle del Cauca, Risaralda, Quindío, Cundinamarca, Caldas y Antioquia, además de invitados internacionales de Chile, lo que reafirma la proyección internacional del evento.

“Estoy muy contento de estar en el Down Town de Manizales, una pista muy agresiva y muy técnica, Estoy feliz de participar en la competencia porque me encanta la adrenalina, la organización y todo lo que se vive en este evento de ciudad” (sic), aseguró Pedro Ferreira, atleta chileno y uno de los especialistas en descenso urbano presentes.

Así será la competencia

La carrera cuenta con el apoyo de la Alcaldía de Manizales y está liderada por Jorge Jaramillo, conocido como "Chigüiro", referente del deporte extremo en Colombia y gestor de eventos internacionales que han posicionado a Manizales como sede ideal para competencias de alto nivel.

“Este sábado 10 de enero viviremos la versión número 19 del Down Town Manizales, un evento de ciudad y de país con la participación de deportistas internacionales y los mejores riders colombianos, que hoy son potencia a nivel mundial en este deporte. Vamos a vivir grandes emociones con los participantes y espectadores en esta gran fiesta deportiva”, ratifica Jorge Mario Jaramillo, director deportivo y creador del Down Town Manizales.

Con una organización técnica cuidada, un recorrido desafiante y una ciudad que vibra con el deporte extremo, la versión 19 de Manizales Down Town anuncia nuevamente su lugar entre los eventos más destacados de la Feria, reforzando la proyección de Manizales y de Colombia como epicentro del downhill urbano en Latinoamérica.