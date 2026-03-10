Martínez, en el Top 10 de la París-Niza: clasificación general de los colombianos en la etapa 3

El español Juan Ayuso (Lidl Trek) es el nuevo líder de la París Niza merced al segundo puesto de su equipo, el Lidl Trek, en la contrarreloj disputada sobre un recorrido de 23,5 km entre Cosne-Cours-sur-Loire y Pouilly-sur-Loire.

Triunfo para el Ineos, maillot amarillo para Ayuso. El danés Jonas Vingegaard dejó 13 segundos. La segunda plaza para el Lidl de Ayuso a 2 segundos, seguido de un sorprendente Decathlon a 11, el Visma de Vingegaard a 15, el Redl Bull Bora de Daniel Felipe Martínez a 20 segundos.

Los favoritos medirán sus fuerzas en la primera jornada con montaña de la París Niza

En la general Ayuso manda con 2 segundos de ventaja sobre el francés Kevin Vauquelin y 3 respecto al británico Oscar Onley. El danés Jonas Vingeggard es octavo a 17 y cierra el top 10 el colombiano Daniel Felipe Martínez a 22.

Este miércoles llega el primer final en alto con la disputa de la cuarta etapa entre Bourges y Uchon, de 195 km, un recorrido llano en sus primeros 120 km y unos 70 finales que concentran 3 puertos: la Cota de la Croix des Cerisiers (3a, 6,2 km al 4,1), la Cota de la Croix de la Liberation (2a, 4,7 km al 5,3) y la meta en alto en Uchon, un primera de 8 km al 4,5. Los favoritos medirán sus fuerzas.

Clasificación de la etapa 3 de los equipos en la Paris Niza

1. Ineos Grenadiers - 26:40

2. Lidl-Trek a 0:02

3. Decathlon-CMA CGM a 0:11

4. Visma-Lease a Bike) a 0:15

5. Red Bull-Bora a 0:20

6. EF Education-EasyPost a 0:23

7. Movistar a 0:28

8. UAE Emirates-XRG a 0:37

9. Groupama-FDJ United a 0:41

10. Cofidis a 0:42

Clasificación general de los colombianos en la Paris Niza tras la etapa 3

1. Juan Ayuso (ESP/Lidl-Trek) - 8:37:02

2. Kévin Vauquelin (FRA/Ineos Grenadiers) a 0:02

3. Oscar Onley (GBR/Ineos Grenadiers) a 0:03

4. Daan Hoole (NED/Decathlon-CMA CGM) a 0:13

5. Bruno Armirail (FRA/Visma-Lease a Bike) a 0:17

6. Davide Piganzoli (ITA/Visma-Lease a Bike) a 0:17

7. Jonas Vingegaard (DEN/Visma-Lease a Bike) a 0:17

8. Aleksandr Vlasov (RUS/Red Bull-Bora) a 0:22

9. Daniel Felipe Martínez (COL/Red Bull-Bora) a 0