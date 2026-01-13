Más de 10 mil espectadores en el Manizales Down Town 19

La adrenalina se tomó nuevamente las calles de la capital caldense con la realización de la versión 19 de Manizales Down Town, la competencia de downhill urbano que volvió a desafiar los límites y ratificó su estatus como uno de los eventos deportivos más emblemáticos de la Feria de Manizales.

El evento, realizado el sábado 10 de enero, congregó a más de 10.000 espectadores, entre turistas y locales, que acompañaron a los 40 deportistas nacionales e internacionales que descendieron a toda velocidad por un exigente circuito urbano que cruzó tres barrios de la ciudad, con una distancia total de 1.250 metros.

El trazado puso a prueba la técnica, el control y el coraje de los competidores, quienes enfrentaron más de 300 escalas, pendientes pronunciadas y obstáculos urbanos, alcanzando velocidades estimadas entre 40 y 60 kilómetros por hora, en un recorrido que exigió máxima precisión y nervios de acero.

La victoria quedó en casa. El manizaleño Camilo Sánchez Salazar se impuso como el gran campeón de la versión 19 tras detener el cronómetro en 1 minuto y 25 segundos, desatando la ovación del público local. El podio lo completaron los chilenos Felipe Agurto, en la segunda posición, y Bruno Lavagnino, quien se ubicó tercero, confirmando el alto nivel internacional de la competencia.

“Muy feliz , con una sensación inigualable de ganar aca en casa con las personas que lo quieren a uno. Ganar en casa es algo indescriptible y estar persiguiendo este triunfo durante varios años y hoy llevarnos la victoria, defender la casa, potque habóa varios deportistas internacionales de gran nivel, pero logramos el objetivo”, aseguro Camilo Sánchez, campeon Down Town Manizales 2026. ”

Manizales Down Town volvió a consolidarse como un espectáculo deportivo único, seguido de cerca por miles de aficionados que se ubicaron estratégicamente a lo largo del recorrido, especialmente en el sector del barrio Cervantes, uno de los puntos más concurridos para vivir de cerca la emoción del downhill urbano.

La nómina de participantes incluyó deportistas provenientes de Valle del Cauca, Risaralda, Quindío, Cundinamarca, Caldas y Antioquia, además de representantes internacionales de Chile, ratificando el carácter internacional del evento y su creciente proyección global.

“ Culminamos una vez más un evento icónico dentro de la Feria de Manizales en donde le apostamos a los deportes extremos como el Down Hill. Los riders disfrutaron de la pista, de la organización del evento y el triunfo se quedó en casa con el primer puesto para Camilo Sánchez Salazar”, afirmó Jorge Mario Jaramillo, productor deportivo del Down Town Manizales.

el apoyo de la Alcaldía de Manizales y fue liderada por Jorge Mario Jaramillo, conocido como “Chigüiro”, referente del deporte extremo en Colombia y gestor de importantes eventos internacionales que han posicionado a la ciudad como un escenario ideal para competencias de alto nivel.

Más allá de la competencia, la versión 19 dejó un balance altamente positivo en términos de organización, asistencia y proyección, confirmando que Manizales Down Town es hoy un evento plenamente consolidado y una apuesta estratégica de ciudad por los deportes extremos, el turismo y el posicionamiento de Manizales como epicentro del downhill urbano en Latinoamérica.



