Molano arranca con todo en Polonia: así les fue a los tres colombianos en la etapa 1

La Vuelta a Polonia 2026 comenzó este lunes con una jornada de 234,2 kilómetros entre Gdynia y Koszalin, marcada por un recorrido ondulado que terminó resolviéndose al embalaje.

Los tres ciclistas colombianos que participan en la carrera cruzaron la línea de meta dentro del mismo grupo principal, aunque Juan Sebastián Molano fue el mejor ubicado entre los escarabajos.

El corredor del UAE Emirates-XRG ocupó la cuarta posición de la etapa, en un masivo sprint que terminó con la victoria del italiano Jonathan Milan, del Lidl-Trek. El velocista italiano se impuso por delante del francés Paul Magnier y del británico Noah Hobbs, quienes completaron el podio de la jornada.

Molano, Buitrago y Martínez debutaron en Polonia: así quedaron en la etapa 1

Molano estuvo en la disputa por las primeras posiciones y terminó con el mismo tiempo del ganador, demostrando desde el comienzo que puede ser uno de los protagonistas en las llegadas rápidas de la competencia polaca.

El colombiano fue seguido en la clasificación por Juan Guillermo Martínez, del Picnic-PostNL, quien finalizó en la posición 68, también con el mismo tiempo registrado por el ganador.

El tercer colombiano en competencia, Santiago Buitrago, tuvo una jornada tranquila y cruzó la meta en el puesto 106. El ciclista del Bahrain Victorious también llegó en el grupo principal, por lo que no cedió tiempo frente a los principales favoritos de la carrera.

Sprint y buenas noticias para Colombia: Molano fue cuarto en la etapa 1 de Polonia

Además de quedarse con la victoria, Jonathan Milan aprovechó las bonificaciones para convertirse en el primer líder de la Vuelta a Polonia. El italiano acumula una ventaja de dos segundos sobre el polaco Kamil Malecki y de cuatro sobre Paul Magnier.

Molano, gracias a su cuarto puesto y las bonificaciones correspondientes, aparece séptimo en la clasificación general, a 10 segundos del líder. Martínez ocupa la 71.ª posición, también a 10 segundos, mientras que Buitrago es 108, igualmente a 10 segundos.

La carrera continuará con una segunda etapa que volverá a poner a prueba a los velocistas, mientras los colombianos buscarán mantenerse en el grupo y esperar las jornadas más exigentes para intentar marcar diferencias.

Clasificación de la 1ª etapa del Tour de Polonia 2026

1. Jonathan Milan (ITA/Lidl-Trek) - 5:04:11

2. Paul Magnier (FRA/Soudal-Quick Step) - m.t.

3. Noah Hobbs (GBR/EF Education-EasyPost) - m.t.

4. Sebastián Molano COL/UAE Emirates-XRG) - m.t.

68. Juan Guillermo Martínez (COL/Picnic-PostNL) - m.t.

106. Santiago Buitrago (COL/Bahrain-Victorious) - m.t.

General

1. Jonathan Milan (ITA/Lidl-Trek) - 5:04:01

7. Juan Sebastián Molano (COL/UAE Emirates-XRG) a 0:10

71. Juan Guillermo Martínez (COL/Picnic-PostNL) a 0:10

108. Santiago Buitrago (COL/Bahrain-Victorious) a 0:10