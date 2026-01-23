El australiano Sam Welsford consiguió su primera victoria con el jersey del INEOS Grenadiers al imponerse en la tercera etapa del Tour Down Under, disputada entre Henley Beach y Nairne, con 140,8 kilómetros de recorrido, tras la cual su compatriota Jay Vine (UAE Emirates) continúa como líder de la general.

Welsford marcó un tiempo de 3h26:43 y logró su decimotercer triunfo en esta ronda, firmando el gran trabajo de sus compañeros para llegar a la recta final con opciones después de haber sufrido en la última subida de la jornada. Su poderío pudo con el danés Tobias Lund Andresen (Decathlon) y el neozelandés Lewis Bower (Groupama-FDJ United).

Welsford aseguró: "necesitas esa confianza, necesitas ese impulso, y de alguna manera perdí mi rumbo"

“Para mí es una de mis victorias más especiales. Creo que después de un año realmente difícil con lesiones y huesos rotos, perdí mucha confianza en mí mismo y también con el equipo el año pasado. Perdí muchas oportunidades como velocista, y soy un velocista, necesitas esa confianza, necesitas ese impulso, y de alguna manera perdí mi rumbo un poco el año pasado", comentó.

Vine se mantiene al frente de la general, con seis segundos de ventaja sobre el ecuatoriano Jhonatan Narváez, también del UAE, mientras que el suizo Mauro Schmid (Jayco AlUla), cierra el podio provisional a 1:05.

“Los últimos 50 km fueron realmente estresantes. Después de pasar por esprint intermedio todos comenzaron a atacar a medida que entrábamos en el circuito, pero sí, tengo un buen equipo a mi alrededor que me ayudó y como estábamos a 4 km del final mantenerse en el grupo y evitar accidentes”, indicó Vine.

Los latinoamericanos brillan en Australia: Molano no pudo llegar al embalaje final, Buitrago se mantiene

Los pedalistas colombianos se mantienen en la exigente prueba que bajó el telón para la temporada de ciclismo. Los cafeteros toman ritmo en la exigente prueba que se disputa en Australia, tras las primeras tres jornadas Santiago Buitrago pierde dos minutos.

Entre tanto el sprinter Juan Sebastián Molano tenía como objetivo el prólogo y tal vez llegar con opciones a esta tercera jornada, la cual terminó al embalaje, sin embarho el terreno antes de la línea de meta tenía un gran repecho que impidió al pedalista del UAE Emirates llegar con opciones al final.

Clasificación tercera etapa

1. Sam Welsford (AUS/Ineos Grenadiers) - 3:26:43

2. Tobias Lund Andresen (DEN/Decathlon-CMA CGM) - m.t.

3. Lewis Bower (NZL/Groupama-FDJ United) - m.t.

4. Jake Stewart (GBR/NSN Cycling) - m.t.

5. Aaron Gate (NZL/XDS-Astana) - m.t.

65. Santiago Buitrago (COL/Bahrain-Victorious) - m.t.

111. Juan Sebastián Molano (COL/UAE Emirates-XRG) a 2:05





Clasificación general

1. Jay Vine (AUS/UAE Emirates-XRG) - 9:50:16

2. Jhonatan Narváez (ECU/UAE Emirates-XRG) a 0:06

3. Mauro Schmid (SUI/Jayco-AlUla) a 1:05

4. Harrison Sweeny (AUS/EF Education-EasyPost) a 1:12

31. Santiago Buitrago (COL/Bahrain-Victorious) a 2:06

34. Jefferson Cepeda (ECU/EF Education-EasyPost) a 2:14

114. Juan Sebastián Molano (COL/UAE Emirates-XRG) a 13:54





