Movistar confirmó la próxima carrera de Nairo Quintana

Comenzó en forma la temporada para nuestro Nairo Quintana, el pedalista boyacense comenzó su 2026 cerca del top 10, el del Movistar vuelve a ser noticia. Su compañero de equipo y compatriota Diego Pescador, tuvo una destacada participación en la clásica Camp De Morvede, en España.

Lea también [Video] Molano no esprintó y Welsford ganó la tercera etapa en el Tour Down Under

Inmediatamente comienza a correr el calendario ciclístico que irá definiendo las carreras y pruebas que se trazan para la temporada. Este viernes el cóndor llegó en la casilla 16, a un tiempo de un minuto y ocho segundos del ganador, mismo tiempo que obtuvo el colombiano Diego Corredor, compañero de equipo de Nairo.

Expectativa por las carreras que disputará Nairo Quintana en el 2026: confirmado para este sábado

La próxima prueba en la que competirá Quintana lo hará en compañía de sus compatriotas Edward Cruz, matriculado con el número 142 y Martín Santiago Herreño, con el 143. Ambos inscritos bajo el equipo italiano Bardiani-CSF 7 Saber.

La duda que hay con el corredor boyacense es si finalmente disputará alguna de las tres grandes competencias del ciclismo mundial: Giro de Italia, Tour de Francia o la Vuelta a España.

Nairo fue confirmado en la carrera española: forma parte del UCI Europe Tour - categoría 1.1

Finalmente el Movistar inscribió al boyacense con el dorsal 16, el estelar Nairo Quintana fue inscrito para la prueba de este sábado en el Premio Castellón - Ruta de la Cerámica, la prueba de un día se disputa en territorio español. Desde su creación, en 2024, la carrera forma parte del UCI Europe Tour dentro de la categoría 1.1. Su primera edición fue ganada por el australiano Michael Matthews.

El boyacense fue confirmado dentro de la nómina del equipo junto a tres españoles, un alemán, un portugués y un italiano: Jon Barrenetxea, Javier Cubillas, Michel Hessmann (Ale), Lorenzo Milesi (Ita), Nelson Oliveira (Por), e Ibai Villate.

Lea también Nairo Quintana: así le fue este viernes en la Clásica Camp de Morvedre

La gran nómina de la prueba la complementan los pedalistas: Lorenzo Fortunato del Astana, Michael Matthews del Jayco, Marc Soler del UAE Emirates. Los franceses Benjamin Thomas y Clement Izquierdo del Cofidis.