Murió el máximo ganador del Clásico RCN: Rafael Antonio Niño

El ciclismo colombiano está de luto. Este jueves se confirmó el fallecimiento de Rafael Antonio Niño, una de las figuras más importantes en la historia del deporte nacional y el máximo ganador de la Vuelta a Colombia, a los 76 años.

La noticia fue confirmada por la Federación Colombiana de Ciclismo, que lamentó la partida de quien dejó una huella imborrable sobre las carreteras del país.

Nacido el 11 de diciembre de 1949 en Cucaita, Boyacá, Rafael Antonio Niño construyó una carrera extraordinaria que lo convirtió en referente de varias generaciones.

Conocido como 'El Niño de Cucaita', conquistó seis títulos de la Vuelta a Colombia, un récord que permanece intacto desde hace más de cuatro décadas.

Luto en el ciclismo colombiano: falleció Rafael Antonio Niño, leyenda del deporte

Sus victorias llegaron en las ediciones de 1970, 1973, 1975, 1977, 1978 y 1980, consolidando un dominio pocas veces visto en el ciclismo nacional.

La irrupción de Niño fue tan rápida como impactante. En 1970 ganó la Vuelta de la Juventud y, meses después, con apenas 20 años, sorprendió al país al imponerse en la Vuelta a Colombia en su primera participación. A partir de ese momento escribió una de las páginas más brillantes del deporte colombiano.

Luto en el ciclismo colombiano: falleció Rafael Antonio Niño, leyenda de la Vuelta a Colombia

Además de su récord en la ronda nacional, también levantó en cinco oportunidades el título del Clásico RCN, convirtiéndose en el corredor más exitoso de las dos competencias por etapas más importantes del calendario colombiano.

Su legado trascendió las fronteras del país. En 1974 fue uno de los pioneros del ciclismo colombiano en Europa al disputar el Giro de Italia con el equipo italiano Jolly Ceramica, en una época en la que pocos corredores nacionales tenían la posibilidad de competir en el máximo nivel internacional.

Tras retirarse de la alta competencia, continuó ligado al ciclismo como director deportivo y formador de nuevos talentos. La Federación Colombiana de Ciclismo expresó sus condolencias a sus familiares y destacó que "el ciclismo colombiano despide a uno de sus más grandes campeones".

Con su partida, Colombia pierde a una leyenda cuyo nombre seguirá siendo sinónimo de grandeza, esfuerzo y amor por el deporte.