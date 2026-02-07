Nacionales de Ciclismo EN VIVO: HOY sábado 7 de febrero

Continúan las acciones de los Campeonatos Nacionales de Ruta Sistecrédito 2026, pruebas ciclísticas que este año se desarrolla en las calles de Zipaquirá, Cundinamarca, y que reúne a los mejores ciclistas colombianos y también a las nuevas promesas de este deporte tanto en la categoría de damas como en caballeros.

Para este sábado 7 de febrero llega el turno para los Hombres Sub-23 y las Damas Élite, donde los pedalistas tendrán que recorrer una distancia total de 124.5 kilómetros con salida en el parque principal de Sopo (8:00 a.m.) y llegada al parque agrario de Guasca (1:30 p.m.).

Un recorrido que tendrá paso por Tocancipá, Gachancipá, Chocontá y Villapinzón, una carrera con un perfil quebrado y un ascenso prolongado al Alto del Sisga que será un punto decisivo para seleccionar el grupo y marcar diferencias entre los favoritos.

Campeonatos Nacionales de Ciclismo: cómo VER EN VIVO HOY sábado 7 de febrero

Estas pruebas de ruta en los Campeonatos Nacionales de Ciclismo se podrán ver en exclusiva a través del Canal RCN, la app del Canal RCN y la señal de YouTube de Deportes RCN; además, las noticias y demás información relacionada con este evento deportivo se podrá encontrar en la página web de DeportesRCN.com.

Horarios para ver la carrera:

Colombia, Ecuador y Perú: 10:30

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 12:30

España: 16:30

Bolivia y Venezuela: 11:30

Estados Unidos: 10:30 (D.C. y Florida) - 9:30 (Chicago) - 7:30 (LA)

México: 9:30