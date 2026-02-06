Nacionales de Ciclismo EN VIVO HOY viernes 6 de febrero

Este viernes 6 de febrero continuará la acción en los Campeonatos Nacionales de Ciclismo, luego de una jornada de jueves marcada por las pruebas de contrarreloj, que dejaron a los primeros campeones del certamen.

Para este viernes están programadas las tres primeras pruebas de ruta, iniciando con la competencia de damas juveniles, que abrirá oficialmente el calendario de las pruebas en pelotón.

Posteriormente será el turno de hombres juveniles y damas sub-23, categorías que compartirán recorrido, aunque con clasificaciones independientes, en una jornada exigente desde lo físico y lo táctico.

Las competencias se disputarán en la pista del Autódromo de Tocancipá, con un circuito de 2.7 kilómetros por vuelta: 67.5 km para damas juveniles (25 vueltas) y 81 km para damas sub-23 y hombres juveniles (30 vueltas), en un trazado que pondrá a prueba la resistencia y la capacidad de control del grupo.

Campeonatos Nacionales de Ciclismo: cómo VER EN VIVO HOY viernes 6 de febrero

Este viernes 6 de febrero se disputarán las tres primeras pruebas de ruta de los Campeonatos Nacionales de Ciclismo. La primera prueba será la de damas juvenil, y luego serán las de hombres juvenil y damas sub 23. Las carreras se podrán ver a través del Canal RCN, la app del Canal RCN y la señal de YouTube de Deportes RCN; sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios de la carrera:

Colombia, Ecuador y Perú: 11:30

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 13:30

España: 18:30

Bolivia y Venezuela: 12:30

Estados Unidos: 12:30 (D.C. y Florida) - 11:30 (Chicago) - 8:30 (LA)

México: 10:30