Nadie olvida este Argentina vs. Inglaterra: así terminaron sus duelos en Mundiales

Argentina e Inglaterra volverán a cruzar sus caminos en una Copa del Mundo. El duelo, correspondiente a las semifinales del Mundial 2026, marcará el sexto enfrentamiento entre dos selecciones que han protagonizado algunos de los partidos más recordados en la historia del torneo.

El historial refleja una rivalidad muy equilibrada. En los cinco antecedentes mundialistas, ambos equipos registran dos victorias por lado y un empate, aunque los argentinos tienen una ligera ventaja al haber superado a los ingleses en dos eliminatorias directas.

Argentina vs. Inglaterra: así está el historial de un clásico con capítulos inolvidables en los Mundiales

El estreno de este clásico se produjo en la fase de grupos del Mundial de Chile 1962. En aquella ocasión, Inglaterra fue superior y se impuso por 3-1, gracias a los goles de Ron Flowers, Bobby Charlton y Jimmy Greaves, mientras que Argentina sufrió un duro revés en su camino por el torneo.

Cuatro años después, en el Mundial de Inglaterra 1966, ambos volvieron a encontrarse, esta vez en los cuartos de final. Los locales ganaron 1-0 con anotación de Geoff Hurst, en un compromiso recordado por la controvertida expulsión del capitán argentino Antonio Rattín. Inglaterra terminaría conquistando ese Mundial, el único de su historia.

Argentina e Inglaterra reescriben su historia: así quedaron sus cinco duelos mundialistas

El enfrentamiento más emblemático llegó en los cuartos de final del Mundial de México 1986. Diego Armando Maradona escribió una de las páginas más famosas del fútbol al marcar los dos goles del triunfo argentino por 2-1.

El primero pasó a la historia como la "Mano de Dios", mientras que el segundo fue bautizado como el "Gol del Siglo", tras una espectacular corrida desde la mitad de la cancha. Argentina acabaría levantando su segundo título mundial.

Doce años más tarde, en Francia 1998, el duelo volvió a ser inolvidable. Tras igualar 2-2 en 120 minutos, con goles de Gabriel Batistuta y Javier Zanetti para la Albiceleste, y Alan Shearer y Michael Owen para los ingleses, la clasificación se definió desde el punto penal. Allí, Argentina se impuso 4-3 para avanzar a los cuartos de final.

Argentina e Inglaterra vuelven a cruzarse: el historial que anticipa una semifinal de infarto

El último antecedente mundialista se disputó en la fase de grupos del Mundial de Corea y Japón 2002. Inglaterra logró cobrarse revancha de la eliminación de 1998 al vencer 1-0 con un penal convertido por David Beckham.

Ese resultado fue determinante para la eliminación de Argentina en el llamado "Grupo de la Muerte". Ahora, 24 años después de aquel encuentro, ambas selecciones escribirán un nuevo capítulo de una rivalidad histórica con un premio inmenso en juego: un lugar en la gran final del Mundial 2026.