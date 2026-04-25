Nairo Quintana está cada vez más cerca de escribir otro capítulo especial en su brillante carrera. El colombiano defendió con autoridad el liderato en la tercera etapa de la Vuelta a Asturias y llegará vestido de líder a la jornada definitiva de este domingo, manteniendo intacta la ilusión de conquistar una nueva corona en territorio europeo.

Nairo Quintana espera defender el liderato de la clasificación general este domingo: 152 km

La etapa fue ganada por el mexicano Edgar Cadena, del equipo Storck MRW Bau, quien protagonizó una valiente escapada en solitario y cruzó la meta en Vegadeo con 26 segundos de ventaja sobre el pelotón principal. En ese grupo perseguidor llegó bien ubicado Quintana, siempre atento, sereno y sin ceder tiempo frente a sus principales rivales.

Gracias a ese control de carrera, el boyacense conserva el primer lugar de la clasificación general con una ventaja cercana al medio minuto sobre el español Adrià Pericas, del UAE Emirates, cuando solo resta una jornada para el cierre de la competencia. Más allá de los números, lo de Nairo en Asturias tiene una carga emocional evidente.

El equipo español controló los ataques y mantuvo siempre a Quintana lejos de problemas, demostrando confianza total en el campeón colombiano. Mientras la fuga buscaba sorprender, Nairo pedaleó con inteligencia, sin entrar en desgastes innecesarios y administrando la renta conseguida tras su brillante victoria del viernes en la segunda etapa. Esa experiencia, acumulada durante años en las grandes vueltas, volvió a ser determinante.

Diego Pescador es cuarto, el quindiano de 20 años al servicio del Movistar, fiel escudero del boyacense durante la prueba.

Nairo Quintana defenderá liderato en la última etapa de Asturias: así va la clasificación general

Etapa 3

1. Edgar Cadena (MEX/Storck-MRW Bau) - 4:08:34

2. Filippo Baroncini (ITA/UAE Emirates-XRG) a 0:26

3. Jermaine Zemke (GER/Rembr - Rad-net) a 0:26

8. Diego Pescador (COL/Movistar) a 0:26

13. Nairo Quintana (COL/Movistar) a 0:26

Clasificación general:

1. Nairo Quintana (COL/Movistar) - 10:50:30

2. Adrià Pericas (ESP/UAE Emirates-XRG) a 0:30

3. Samuel Fernández (ESP/Caja Rural-RGA) a 1:23

4. Diego Pescador (COL/Movistar) 1:25

5. Txomin Juaristi (ESP/Euskaltel-Euskadi) a 1:34

6. Edgar Cadena (MEX/Storck-MRW Bau) a 2:21

7. Jonathan Lastra (ESP/Euskaltel-Euskadi) a 4:01