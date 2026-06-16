Nairo Quintana se mide a Pogacar: así será el Tour de Suiza 2026

El Tour de Suiza 2026 levanta el telón como una de las últimas grandes pruebas antes del Tour de Francia y contará con presencia colombiana gracias a Nairo Quintana y Brandon Rivera, dos corredores que buscarán dejar su huella en una edición marcada por el favoritismo del esloveno Tadej Pogacar.

La carrera, que celebrará su edición número 89 entre el 17 y el 21 de junio, reunirá a varias de las principales figuras del ciclismo mundial. Sin embargo, buena parte de la atención de los aficionados colombianos estará puesta en Quintana y Rivera, quienes afrontan el reto con objetivos distintos, pero con la ambición de destacar en territorio suizo.

Nairo Quintana será una de las cartas del Movistar Team junto al español Enric Mas. El boyacense, considerado uno de los grandes referentes del ciclismo colombiano en las últimas décadas, afronta una de sus últimas temporadas como profesional y tendrá una nueva oportunidad para demostrar su calidad en la montaña.

Nairo y Brandon Rivera, las cartas de Colombia para brillar en Suiza

La exigente etapa final en Villars-sur-Ollon, con más de 4.200 metros de desnivel acumulado, aparece como el escenario ideal para que el campeón del Giro de Italia y la Vuelta a España pueda mostrar sus condiciones.

Por su parte, Brandon Rivera integrará la nómina del Netcompany INEOS. El corredor cundinamarqués continúa consolidándose dentro de una de las estructuras más importantes del pelotón internacional y tendrá la misión de respaldar a sus líderes, aunque también podría aprovechar las jornadas montañosas para buscar protagonismo en fugas o pelear posiciones destacadas.

El principal candidato al título será Tadej Pogacar. El campeón del UAE Team Emirates llega en un momento extraordinario tras dominar el Tour de Romandía y acumular nueve victorias en once días de competencia. Su principal rival será su compatriota Primoz Roglic, quien intentará romper la hegemonía reciente del UAE en la ronda suiza.

La competencia contará con cinco etapas y 633,5 kilómetros de recorrido. Una contrarreloj individual y una durísima jornada final en la montaña serán decisivas para definir al campeón.