Nairo Quintana y los colombianos en el Tour de Suiza: así fue la segunda jornada

La segunda etapa de la Vuelta a Suiza dejó movimientos importantes en la clasificación general y un nuevo examen para los ciclistas colombianos que buscan protagonismo en una de las carreras más exigentes del calendario previo al Tour de Francia.

La jornada, disputada sobre 157,7 kilómetros con salida y llegada en Locarno, fue conquistada por el francés Romain Grégoire (Groupama-FDJ), quien logró imponerse tras una intensa fuga que resistió el asedio final del gran favorito, el esloveno Tadej Pogacar.

A pesar de no conseguir la victoria, el líder del UAE Emirates-XRG mantuvo sin sobresaltos el maillot amarillo de la clasificación general. Entre los representantes colombianos, el más destacado volvió a ser Sergio Higuita.

El corredor del XDS-Astana mostró solidez en el grupo de los hombres fuertes y cruzó la meta en la casilla 18, a apenas 32 segundos del vencedor del día. Su rendimiento le permitió mantenerse dentro del grupo de aspirantes más cercanos a Pogacar y conservar una posición competitiva en la clasificación general.

Sergio Higuita lidera el balance colombiano en la Vuelta a Suiza; Nairo y Brandon siguen en carrera

Tras dos jornadas, Higuita ocupa el puesto 12 de la general, a 5 minutos y 12 segundos del líder, compartiendo registro con corredores de peso como el ecuatoriano Jhonatan Narváez y el noruego Tobias Foss.

Nairo Quintana continúa acumulando kilómetros y experiencia con el Movistar Team. El boyacense finalizó la etapa en la posición 38, cediendo 2 minutos y 3 segundos respecto a Grégoire. En la clasificación general aparece en el puesto 33, a 15 minutos y 35 segundos de Pogacar.

El tercer colombiano en competencia, Brandon Rivera, tuvo una jornada más complicada. El corredor del Ineos Grenadiers cruzó la meta en el puesto 74, a 7 minutos y 54 segundos del ganador. En la general ocupa la casilla 41, con una diferencia acumulada de 21 minutos y 26 segundos frente al líder.

La Vuelta a Suiza continuará este viernes con una exigente tercera etapa de 157,9 kilómetros entre Bad Ragaz y Bad Ragaz, un recorrido que combina dos puertos de primera categoría y un final más favorable para los corredores resistentes.

Clasificación de la etapa

1. Romain Grégoire (FRA/Groupama-FDJ United) - 3:26:25

2. Marcel Camprubí (ESP/Pinarello-Q36.5) - m.t.

3. Bart Lemmen (NED/Visma-Lease a Bike) - m.t.

4. Filippo Zana (ITA/Soudal-Quick Step) - m.t.

8. Tadej Pogacar (SLO/UAE Emirates-XRG) a 0:04

18. Sergio Higuita (COL/XDS-Astana) a 0:32

19. Richard Carapaz (ECU/EF Education-EasyPost) a 0:32

20. Primoz Roglic (SLO/Red Bull-Bora) a 0:32

38. Nairo Quintana (COL/Movistar) a 2:03

74. Brandon Rivera (COL/Netcompany-Ineos) a 7:54

Clasificación general

1. Tadej Pogacar (SLO/UAE Emirates-XRG) - 6:55:06

2. Richard Carapaz (ECU/EF Education-EasyPost) a 2:50

10. Jhonatan Narvaez (ECU/UAE Emirates-XRG) a 5:12

11. Tobias Foss (NOR/Netcompany-Ineos) a 5:12

12. Sergio Higuita (COL/XDS-Astana) a 5:12

33. Nairo Quintana (COL/Movistar) a 15:35

41. Brandon Rivera (COL/Netcompany-Ineos) a 21:26