No lo olvidan: el Tour de Francia tuvo un emotivo detalle con Egan Bernal

A pocas horas del inicio del Tour de Francia 2026, las cuentas oficiales de la carrera quisieron destacar el regreso de uno de los campeones más recordados de los últimos años.

Con el respaldo de su equipo y el reconocimiento de la propia organización del Tour, Egan Bernal iniciará una nueva aventura en la carrera que cambió para siempre la historia del ciclismo colombiano y que ahora le ofrece una nueva oportunidad para volver a ser protagonista.

El protagonista fue el colombiano Egan Bernal, quien recibió un emotivo mensaje de bienvenida antes de afrontar una nueva edición de la ronda francesa como líder del Netcompany INEOS.

"¡Es un placer tenerte al inicio del #TDF2026, @EganBernal! ¡Qué gusto verte al comienzo del #TDF2026!", publicó la organización del Tour en sus redes sociales, un reconocimiento reservado para uno de los corredores que logró escribir su nombre en la historia de la competencia.

El Tour de Francia le da la bienvenida a Egan Bernal: el campeón colombiano vuelve a ilusionar

Bernal conquistó el Tour de Francia en 2019, cuando, con apenas 22 años, se convirtió en el primer colombiano y el latinoamericano más joven en vestir el maillot amarillo en los Campos Elíseos.

Aquella actuación también le permitió quedarse con el maillot blanco, reservado para el mejor ciclista joven del certamen.

Su historia en la "Grande Boucle" comenzó un año antes. En 2018 debutó con el entonces Team Sky y terminó en la casilla 15 de la clasificación general, desempeñando un papel fundamental como gregario para que Geraint Thomas conquistara el título. En 2024 volvió a completar la carrera, finalizando en el puesto 29 mientras continuaba su proceso de recuperación deportiva.

Ahora, el panorama es diferente. El colombiano fue confirmado como uno de los jefes de filas del Netcompany INEOS junto al neerlandés Thymen Arensman, luego de que el español Carlos Rodríguez quedara fuera de la convocatoria para la edición 113 del Tour de Francia.

Bernal aseguró que afronta el desafío con entusiasmo y confianza

"El Tour es una carrera especial para mí y estoy agradecido y feliz de volver a competir a este nivel. Me siento bien, motivado y listo para darlo todo por este grupo de ciclistas", expresó.

Desde la dirección deportiva del equipo, Geraint Thomas también dejó claro que la escuadra británica no viajará a Francia únicamente para competir.

"No vinimos a este Tour para seguir la carrera, sino para marcarla", afirmó.