No se pierda la etapa 8 del Tour de Francia: así podrá verla EN VIVO por Canal RCN

El Tour de Francia 2026 continúa este sábado con la disputa de la octava etapa, una jornada que, sobre el papel, vuelve a favorecer a los velocistas.

Tras un nuevo recorrido completamente llano, los principales especialistas en el sprint buscarán quedarse con la victoria en Bergerac, mientras los favoritos a la clasificación general intentarán superar el día sin contratiempos antes del exigente cierre de la primera semana.

Los aficionados en Colombia podrán seguir la competencia EN VIVO por la señal principal del Canal RCN, el canal oficial de YouTube del Canal RCN, la aplicación oficial y con el minuto a minuto de DeportesRCN.com, que ofrecerá todos los detalles de la fracción.

Tour de Francia 2026: hora y dónde ver EN VIVO la etapa 8 por el Canal RCN este sábado

El recorrido comprenderá 180,4 kilómetros entre Périgueux y Bergerac, atravesando la región de Dordoña, un paisaje muy diferente al de la jornada anterior, aunque con un desenlace que apunta a ser muy similar.

Será la tercera llegada masiva de la presente edición del Tour y, salvo una sorpresa, los equipos de los embaladores controlarán la carrera desde los primeros kilómetros. El trazado únicamente presenta dos ascensos de cuarta categoría, dificultades que no deberían impedir el trabajo de las escuadras interesadas en preparar el sprint final.

La organización espera que el pelotón llegue compacto a la recta definitiva de **500 metros**, un escenario ideal para que las bicicletas alcancen su máxima velocidad y los especialistas definan una nueva victoria al embalaje.

Etapa 8 del Tour de Francia: recorrido, horario y dónde verla EN VIVO desde Colombia

La salida oficial está programada para las 6:25 de la mañana (hora de Colombia), mientras que la llegada se estima alrededor de las 10:31 a. m., dependiendo del ritmo del pelotón

En el camino se disputarán dos premios de montaña de cuarta categoría: la Cota de Domme, ubicada a 77,8 kilómetros de la meta, y la Cota del Buisson-de-Cadouin, situada a 40 kilómetros de la llegada. Sin embargo, ninguna representa una amenaza importante para los velocistas.

Todo apunta a que la verdadera batalla llegará el domingo, cuando el Tour de Francia afronte el exigente macizo central. Por ahora, la octava etapa ofrece una nueva oportunidad para los grandes sprinters y una jornada de relativa tranquilidad para los candidatos al maillot amarillo antes de que la montaña vuelva a marcar diferencias.