Nueva pista Mariana Pajón: el escenario de BMX, a la altura de los mejores del mundo

Medellín dio un nuevo paso para consolidarse como una de las grandes capitales deportivas de Colombia con la renovación de la pista de Supercross Mariana Pajón. El escenario fue entregado oficialmente y ahora cuenta con estándares internacionales que le permitirán recibir competencias nacionales y eventos de primer nivel.

La obra tuvo una inversión cercana a los 5.000 millones de pesos y transformó más de 12.800 metros cuadrados. La intervención incluyó una nueva superficie de competencia, refuerzo de la base granular, sistema de drenaje, mejoras en iluminación, camerinos y graderías, además de una cubierta sobre la rampa de salida.

El escenario fue construido bajo los parámetros de la Unión Ciclista Internacional (UCI) y podrá recibir aproximadamente 2.000 usuarios cada mes entre deportistas de alto rendimiento, clubes y escuelas de formación.

Medellín estrena pista de BMX con sello olímpico y apunta a recibir grandes eventos internacionales

Para Mariana Pajón, bicampeona olímpica y principal referente del BMX colombiano, la transformación representa mucho más que una renovación de infraestructura.

“La pista cambió completamente. Seguimos con el mismo partidor de ocho metros, pero todo el recorrido fue rediseñado para responder a la evolución que ha tenido el BMX”, explicó la antioqueña.

Uno de los principales atractivos del nuevo escenario es que podrá ser utilizado tanto por los mejores corredores del país como por las nuevas generaciones. Pajón destacó que el diseño contempla diferentes niveles de exigencia.

“El recorrido está pensado para que los profesionales se preparen para los Juegos Olímpicos, pero la tercera y la última recta fueron diseñadas para los niños y los semilleros que empiezan su proceso”, señaló.

La campeona también destacó la participación del diseñador Damien Godet, quien estuvo relacionado con la pista de los Juegos Olímpicos de París 2024.

“No digo que sea la mejor pista del mundo porque lleve mi nombre, sino porque técnicamente está a la altura de las mejores”, afirmó Pajón.

El medallista olímpico Carlos Mario Oquendo coincidió con esa percepción. “Cuando pisé la pista dije: ‘wow, esto parece una pista olímpica’”, comentó.