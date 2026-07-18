Nuevo golpe de Tadej Pogacar en el Tour de Francia; ganó la etapa 14

El esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) dio un nuevo golpe en su camino hacia el título del Tour de Francia 2026 al ganar este sábado 18 de julio la etapa 14 que contó con un recorrido de alta montaña de 155,3 kilómetros con inicio en Mulhouse y meta en Le Markstein.

Pogacar no tuvo problema para esperar el remate de la fracción en el ascenso al Col du Haag para imponer un fuere ritmo en los últimos metros de la escalada y con cierta facilidad desprenderse del grupo de favoritos en el que estaba su máximo rival, el danés Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike).

Con el ataque, el esloveno logró una diferencia que alcanzó los 40 segundos, por lo que cruzó en solitario la línea de meta y además amplió su ventaja en el primer lugar de la clasificación general.

Isaac del Toro fue segundo

El UAE Team Emirates demostró su poderío, no solo con la victoria de Tadej Pogacar, si no que también por el segundo puesto del mexicano Isaac del Toro, quien cruzó la meta a 38''.

La tercera posición fue para el francés Paul Seixas con el mismo tiempo que Del Toro.

El danés Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) fue cuarto a 44''.

Así quedó la clasificación general del Tour de Francia tras la etapa 14