Oficial: primer colombiano que se retira del Giro de Italia 2026

La segunda etapa del Giro de Italia 2026 dejó una noticia infortunada para el ciclismo colombiano: el abandono de Santiago Buitrago tras una caída masiva ocurrida a 23 kilómetros de la meta.

Lea también Egan Bernal se metió al podio del Giro de Italia - colombianos en la general tras la etapa 2

El bogotano, corredor del Bahrain Victorious, fue uno de los afectados por el accidente que se produjo en medio de la jornada disputada entre Burgas y Veliko Tarnovo.

Buitrago no pudo reincorporarse al pelotón y, pocos minutos después del incidente, su equipo confirmó oficialmente el retiro del ciclista de la competencia.

El Bahrain oficializó el retiro de Santiago Buitrago

En el comunicado, la escuadra explicó: “Con aproximadamente 23 km por delante en la Etapa 2 del Giro de Italia, Santiago Buitrago se vio forzado a abandonar la carrera tras verse involucrado en una caída. Santi ha sido llevado al hospital más cercano para más exámenes”.

Lea también El uruguayo Guillermo Thomas Silva hizo historia y ganó la segunda etapa del Giro de Italia

La caída se produjo en un tramo condicionado por la lluvia, lo que aumentó la dificultad y contribuyó a que varios corredores terminaran en el suelo.

Además de Buitrago, también tuvieron que abandonar la carrera otros ciclistas afectados por el accidente.

Los ciclistas que se retiraron del Giro de Italia tras la caída en la etapa 2

Entre ellos estuvieron Matteo Moschetti (Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team), Aleksandr Vlasov (Red Bull - BORA - hansgrohe), Marc Soler y Jay Vine (ambos de UAE Team Emirates), además de Adne Holter (Uno-X Mobility).

La organización decidió neutralizar parcialmente la etapa mientras se atendía a los corredores involucrados y se despejaba el recorrido.

El retiro de Buitrago representa una baja importante para el ciclismo colombiano en esta edición del Giro, en una jornada que estuvo marcada por el caos en la recta final y múltiples incidencias.

Ahora, el equipo médico evaluará el estado del corredor para determinar la gravedad de las lesiones, mientras el pelotón continúa la competencia en Bulgaria.