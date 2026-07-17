"Para ganar hay que arriesgar": Tejada sorprendió en la escapada del Tour de Francia

El colombiano Harold Tejada (XDS Astana) se quedó a unos metros de lograr el triunfo de etapa en la jornada maratón del Tour de Francia, pero fue superado por el suizo Mauro Schmid (Jayco), ganador en Belfort.

Harold Tejada (Pitalito, 29 años) fue uno de los protagonistas de la escapada del día. Tras superar las dificultades del Balón de Alsacia, se marchó junto a Schmid abriendo unas diferencias que ya no pudieron cerrar los compañeros de fuga, donde estaban Tom Pidcock, Brandon McNulty o Maxim van Gils.

"Busqué mis opciones y traté de sorprender a Schmid antes del esprint definitivo, sin embargo el intento no fue suficiente. Me ha ganado el más fuerte", dijo Tejada en la meta de Belfort.

No obstante, el ciclista colombiano se mostró feliz por el trabajo durante la etapa, tanto personal como del equipo.

"Estoy feliz por el resultado y creo que hay que felicitar al equipo. Al final para ganar hay que arriesgar. Cuando atacó traté de pegarme a su rueda, pero fue más inteligente y fue más fuerte que yo", explicó.