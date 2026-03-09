París-Niza 2026: clasificación general de los colombianos en la etapa 2

El alemán Max Kanter (Astana) se impuso al esprint en una alarde de potencia en la segunda etapa de la París Niza, disputada entre Épône y Montargis con un recorrido de 187 km, en la que mantuvo el maillot amarillo el estadounidense Lamperti (EF Education).

La segunda plaza fue para el neozelandés Laurence Pithie (Red Bull Bora) y la tercera para el belga Jasper Stuyven (Soudal). En la quinta plaza cruzó la meta el líder, Luke Lamperti, quien mantuvo el mando de la general.

Los colombianos Harold Tejada y Daniel Felipe Martínez se mantienen expectantes en la competencia, aunque no se han dejado ver esta competencia, el terreno por ahora no es el más favorable, deberán mantenerse cerca este martes en la CR por equipos.

El venezolano del Movistar Orluis Aular del Movistar Team se mantiene en los primeros lugares de la clasificación, este lunes, apesar del corte, se mantuevo en posición y no perdió tiempo con respecto al ganador y el líder de la carrera.

Primer examen para los colombianos en la crono por equipos

Este martes con la tercera etapa llega la cita con el cronómetro, un examen por equipos de 23,5 km entre Cosne-Cours-sur-Loire y Pouilly-sur-Loire que puede marcar ya las primeras diferencias entre los candidatos a la general.

Los equipos tendrán que lanzar a sus líderes sobre un recorrido que presenta tramos de subida y llanos. Los más exigentes serán los de Moulin L'Evêque con un km al 3,9 por ciento y Saint Andelain, 2 km al 3,6 al final de un sector prolongado en ligero ascenso. Puede ser también un ensayo para la crono por equipos que abrirá el Tour de Francia en Barcelona el próximo mes de julio.

Clasificación de la etapa 2 de la París Niza

1. Max Kanter (GER/XDS-Astana) - 4:25:07

2. Laurence Pithie (NZL/Red Bull-Bora) - m.t.

3. Jasper Stuyven (BEL/Soudal-Quick Step) - m.t.

4. Dorian Godon (FRA/Ineos Grenadiers) - m.t.

24. Orluis Aular (VEN/Movistar) - m.t.

32. Harold Tejada (COL/XDS-Astana) - m.t.

62. Daniel Felipe Martínez (COL/Red Bull-Bora) - m.t.

Clasificación General:

1. Luke Lamperti (USA/EF Education-EasyPost) - 8:10:12

2. Vito Braet (BEL/Lotto-Intermarché) - m.t.

3. Laurence Pithie (NZL/Red Bull-Bora) a 0:06

4. Jasper Stuyven (BEL/Soudal-Quick Step) a 0:08

5. Orluis Aular (VEN/Movistar) a 0:08

28. Harold Tejada (COL/XDS-Astana) a 0:12

47. Daniel Felipe Martínez (COL/Red Bull-Bora) a 0:12

55. Jonas Vingegaard (DEN/Visma-Lease a Bike) a 0:12