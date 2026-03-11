París-Niza 2026: clasificación general de los colombianos en la etapa 4

El español Juan Ayuso se retiró de la París-Niza en el trascurso de la cuarta etapa, tras sufrir una caída a 47 de la meta en la que se vieron implicados otros españoles, como Raúl García Pierna y Pablo Castrillo (Movistar), ambos retirados.

Ayuso (Javea, 23 años), que lucía el maillot amarillo de líder, se vio implicado en la caída junto a otros corredores que componían el grupo en fuga de 40 hombres, como el estadounidense del UAE Brandon McNulty. El corredor del Trek quedó tendido en la cuneta con muestras de dolor antes de optar por el abandono.

El ciclismo colombiano vuelve a tomar protagonista en las grandes competencias del mundo, este miércoles Daniel Felipe Martínez firmó una destacada participación en la Paris Niza, prueba que supo obtener el podio en el año 2022, por detrás de Primoz Roglic y de Simon Yates.

Este miércoles la jornada estaba presupuestada sobre un terreno montañoso, desde los primeros kilómetros el Red Bul Bora Hansgrohe impuso condiciones, tanto así que a falta de 50 kilómetros de los siete escapados, cinco fueron del equipo austriaco.

Daniel Felipe logró bonificación en varias metas, desafortunadamente su esfuerzo quedó al borde de la celebración, Jonas Vingegaard se quedó con la jornada, aprovechando el esfuerzo del Red Bull Bora Hansgrohe.

La París-Niza continuará este jueves con la quinta etapa entre Cormoranche-sur-Saône y Colombier-le-Vieux, de 206,3 kilómetros, una jornada larga y exigente con cinco ascensiones puntuables y un tramo final propicio para nuevos movimientos.

Clasificación de la etapa 4 en la París Niza

1. Jonas Vingegaard (DEN/Visma-Lease a Bike) - 4:16:12

2. Daniel Felipe Martínez (COL/Red Bull-Bora) a 0:41

3. Tim van Dijke (NED/Red Bull-Bora) a 0:45

4. Mick Van Dijke (NED/Red Bull-Bora) a 1:42

5. Georg Steinhauser (GER/EF Education-EasyPost) a 2:54

Clasificación general de los colombianos en la Paris Niza

1. Jonas Vingegaard (DEN/Visma-Lease a Bike) a 12:53:15

2. Daniel Felipe Martínez (COL/Red Bull-Bora) a 0:52

3. Georg Steinhauser (GER/EF Education-EasyPost) a 3:20

4. Kévin Vauquelin (FRA/Ineos Grenadiers) a 3:39

5. David Gaudu (FRA/Groupama-FDJ United) 5:02