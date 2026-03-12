París-Niza 2026: clasificación general de los colombianos en la etapa 5. Daniel Felipe Martínez y Harold Tejada se dejaron ver en la fracción con un perfil bastante accidentado. El danés Jonas Vingegaard ratificó su poderío al quedarse con la jornada. Valentin Paret-Peintre fue segundo parcial de la jornada a dos minutos y dos segundos.

Daniel Felipe Martínez del Red Bull Bora y Harold Tejada del Astana fueron protagonistas durante la fracción montañosa

Fantástica jornada para los colombianos, el pedalista del Astana Harold Tejada quedó en la tercera casilla. Logró imponerse en el esprint de su grupo, buen trabajo del pedalista de 28 años de Pitalito, Huila.

Daniel Felipe Martínez salvó el día ante el inclemente paso del líder Vingegaard y del grupo mismo, antes de pensar en recortar distancias su misión es no perder la segunda casilla de la general.

El pedalista antioqueño luchó bastante durante la jornada por no perder pisada a Valentin Paret-Peintre y Lenny Martínez, el pedalista del Red Bull Bora hansgrohe, cumplió.

Clasificación de la jornada 5

1. Jonas Vingegaard (DEN/Visma-Lease a Bike) - 4:29:01

2. Valentin Paret-Peintre (FRA/Soudal-Quick Step) a 2:02

3. Harold Tejada (COL/XDS-Astana) a 2:20

4. Lenny Martinez (FRA/Bahrain-Victorious) a 2:20

5. Ion Izagirre (ESP/Cofidis) a 2:20

6. Daniel Felipe Martínez (COL/Red Bull-Bora) a 2:20

7. Marc Soler (ESP/UAE Emirates-XRG) a 2:22

8. Alex Baudin (FRA/EF Education-EasyPost) 2:23

9. Oscar Onley (GBR/Ineos Grenadiers) a 2:36

10. Marc Soler (ESP/UAE Emirates-XRG) a 2:36

Clasificación general de la Paris Niza tras la etapa 5

1. Jonas Vingegaard (DEN/Visma-Lease a Bike) - 17:22:06

2. Daniel Felipe Martínez (COL/Red Bull-Bora) a 3:22

3. Georg Steinhauser (GER/EF Education-EasyPost) a 5:50

4. Kévin Vauquelin (FRA/Ineos Grenadiers) a 6:09

5. Lenny Martinez (FRA/Bahrain-Victorious) a 7:37

6. Marc Soler (ESP/UAE Emirates-XRG) a 8:15

7. Ion Izagirre (ESP/Cofidis) a 9:02

8. Mathys Rondel (FRA/Tudor Pro Cycling) a 10:06

9. Alex Baudin (FRA/EF Education-EasyPost) a 10:16

10. Oscar Onley (GBR/Ineos Grenadiers) a 11:23