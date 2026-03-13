El colombiano Harold Tejada (Astana) se impuso en la sexta etapa de la París-Niza con un ataque a menos de cinco kilómetros para el final, mientras que el danés Jonas Vingegaard (Visma) consiguió mantener la ventaja en un día tranquilo para el líder de la 'Carrera del Sol'.

El secreto para ganar en París Niza: "Vinokúrov me dijo, mira la última parte, apenas paren, ataca"

En la bajada, el colombiano Harold Tejada (Astana) se lanzó a ganar unos segundos, seguido de cerca por un reducido grupo con Jonas Vingegaard bien colocado. Tejada hizo un esfuerzo hercúleo para llegar a la meta de Apt con apenas seis segundos de margen respecto al resto de los ciclistas. Es su segunda victoria como profesional, la primera a nivel World Tour.

París-Niza 2026: clasificación de la etapa 6

1. Harold Tejada (COL/XDS-Astana) - 3:54:38

2. Dorian Godon (FRA/Ineos Grenadiers) a 0:06

3. Lewis Askey (GBR/NSN Cycling) a 0:06

15. Daniel Felipe Martínez (COL/Red Bull-Bora) a 0:06

86. Juan Guillermo Martínez (COL/Picnic-PostNL) a 6:23

París-Niza 2026: clasificación general de los colombianos en la etapa 6

1. Jonas Vingegaard (DEN/Visma-Lease a Bike) - 21:16:50

2. Daniel Felipe Martínez (COL/Red Bull-Bora) a 3:22

3. Georg Steinhauser (GER/EF Education-EasyPost) a 5:50

4. Kévin Vauquelin (FRA/Ineos Grenadiers) a 6:09

5. Lenny Martinez (FRA/Bahrain-Victorious) a 7:37

6. Marc Soler (ESP/UAE Emirates-XRG) a 8:15

10. Harold Tejada (COL/XDS-Astana) a 11:27