El ciclista italiano Christian Scaroni consiguió la victoria, tras imponerse en un apretado sprint a tres frente al colombiano Diego Pescador (Movistar) y el italiano Antonio Tiberi (Bahrain-Victorious), en la línea de meta de Estivella.

El italiano Scaroni lanzó un ataque sólido al que respondieron únicamente Antonio Tiberi y Diego Pescador, quien se mantuvo siempre a rueda sin tomar relevos, a la espera de un desenlace al esprint. El trío abrió una brecha decisiva en el ascenso y consolidó su ventaja en el vertiginoso descenso hacia Estivella, donde lograron mantener a raya a sus perseguidores.

Scaroni remató en el sprint tras el ataque de Pescador: el colombiano demostró su enojo

En los últimos metros, Diego Pescador intentó sorprender con un ataque a 800 metros de meta, pero Scaroni respondió con fuerza para superar al colombiano y alzarse con su primer triunfo de la temporada. El italiano de XDS-Astana paró el crono en 3 horas, 57 minutos y 35 segundos, con el mismo tiempo que sus compañeros de escapada.

Pescador, que mostró una gran solidez en su estreno europeo con Movistar, se quedó a las puertas del triunfo, pero firmó una prometedora segunda posición

Diego Pescador valora el esfuerzo del Movistar: "Estaba triste porque al final el equipo se merecía ganar, siempre estuvimos"

El primer grupo perseguidor fue liderado por el también corredor del Movistar Team, Iván Romeo, que logró una meritoria cuarta plaza a 39 segundos del trío cabecero, protagonista de unas palabras de aliento para el colombiano tras el disgusto de no ganar” tiene la jerarquía y la autoridad, estaba triste porque al final el equipo se merecía ganar, siempre estuvimos cuatro o cinco ahí adelante, fue una pena, la verdad que es un gran compañero, dándome palabras de consuelo, es una gran persona, agradezco mucho las palabras que me dedicó”.

Pescador aseguró sobre el Movistar Team: "soy un empleado más, tengo, hay que respetar la jerarquía"

El cafetero despertó gran interés por la forma de atacar en los metros finales: “La idea es salir a pelear todas las carreras, yo creo que debemos volver a tener esa genética que tenia el Movistar hace unos años, no es fácil porque los equipos se preparan mucho más a fondo, pequeñas diferencias que en carrera son increíbles, creo empezamos bien, la idea es seguir hasta final del año, hasta la última carrera que disputamos en China”.

Lea también [Video] Molano no esprintó y Welsford ganó la tercera etapa en el Tour Down Under

Pescador, de 21 años, agregó: “El año pasado fue mi primer año como pro, la idea es ser como una esponja, la idea es absorber la experiencia posible, tuve la oportunidad de correr Paris Roubeix y muchas clásicas donde tal vez no era lo mejor para mí, pero al final es experiencia, hay que tratar de ser muy objetivo en todo, yo lo veo es que soy un empleado más, tengo, hay que respetar la jerarquía, es ir paso a paso. Este año el equipo me va a dar un poco más de confianza, para mis carreras y mis condiciones, la idea es hacer carreras con más fatiga”.