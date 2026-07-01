¿Podrá Colombia volver a brillar? Los cinco ciclistas que disputan el Tour de Francia

El ciclismo colombiano vuelve a tener una presencia importante en la carrera más prestigiosa del mundo. Los escarabajos se apoderan de las carreteras de 'La Grande Boucle'.

Cinco corredores representarán al país en el Tour de Francia 2026, una edición que comenzará el próximo 4 de julio en Barcelona con una contrarreloj por equipos y que tendrá como grandes favoritos al esloveno Tadej Pogacar y al danés Jonas Vingegaard.

Con experiencia, juventud y corredores para distintos terrenos, Colombia afronta una nueva edición del Tour de Francia con el objetivo de recuperar protagonismo en la máxima prueba del ciclismo mundial y volver a celebrar actuaciones memorables sobre las carreteras francesas.

Los cinco colombianos que quieren sorprender en el Tour de Francia 2026

Aunque Colombia no llega con el favoritismo de años anteriores, sí contará con un grupo de ciclistas de experiencia y perfiles diferentes, capaces de destacarse tanto en la clasificación general como en la montaña, las escapadas y los embalajes.

La principal carta nacional es Egan Bernal, campeón del Tour en 2019, quien asumirá el liderazgo del Netcompany Ineos tras la ausencia del español Carlos Rodríguez.

El zipaquireño afronta la competencia con renovada confianza luego de una temporada en la que conquistó los títulos nacionales de ruta y contrarreloj, fue segundo en el Tour de los Alpes y finalizó entre los diez mejores del Giro de Italia.

Cinco colombianos, un mismo sueño: conquistar el Tour de Francia 2026

El Astana contará con dos representantes colombianos. Harold Tejada llega después de una campaña consistente, en la que fue cuarto en el UAE Tour, ganó una etapa en París-Niza y terminó décimo en la clasificación general de esa competencia.

A su lado está Sergio Higuita, escalador antioqueño que mostró regularidad durante el año con un segundo lugar en el AlUla Tour y actuaciones destacadas en la Vuelta a Romandía y la Vuelta a Suiza.

Colombia tiene definidas sus cinco fichas para el Tour de Francia: hay ilusión

La velocidad colombiana tendrá como referente a Fernando Gaviria, quien disputará el Tour con el Caja Rural. El velocista buscará volver a ser protagonista en los sprints, una especialidad en la que ya sabe lo que es ganar etapas en la ronda francesa y en la que espera aprovechar cada llegada masiva.

El quinto integrante del grupo es Éiner Rubio, del Movistar Team. Especialista en la alta montaña, el boyacense intentará convertirse en un hombre clave durante las etapas más exigentes y buscará meterse en fugas que le permitan pelear triunfos de etapa, como lo reconoció su director de equipo Fabio Unzué.