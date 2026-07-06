El Tour de Francia 2026 continúa este martes 7 de julio con una exigente cuarta etapa, una jornada que podría favorecer a los aventureros del pelotón y que los aficionados colombianos podrán seguir EN VIVO desde las 8:00 de la mañana por la señal del Canal RCN, DeportesRCN.com y la App Canal RCN..

La fracción recorrerá 181,9 kilómetros entre Carcasona y Foix, con un trazado de media montaña que acumula 2.700 metros de desnivel y presenta cuatro puertos puntuables.

Tour de Francia 2026: hora y dónde ver EN VIVO la etapa 4 por el Canal RCN

El recorrido incluye el Col des Bedos (cuarta categoría), el Col de Paradis (tercera), el Col de Coudons (segunda) y el Col de Montségur (segunda), cuya cima se encuentra a 38 kilómetros de la meta.

Tras una tercera etapa dominada por el UAE Team Emirates, todas las miradas estarán nuevamente sobre Tadej Pogacar, quien recuperó el maillot amarillo luego de imponerse con autoridad en el recorrido entre Granollers y Les Angles.

El esloveno consiguió su victoria número 22 en el Tour de Francia, una cifra que lo ubica entre los ciclistas más ganadores en la historia de la competencia. Además, igualó en tiempo al danés Jonas Vingegaard en la clasificación general, aunque conserva el liderato gracias a los criterios de desempate.

Pogacar va por otro golpe en el Tour: así podrá ver la etapa 4 EN VIVO

"Siempre es un sueño vestir de amarillo en el Tour. A cualquier edad y cualquier día es algo especial; intento disfrutar siempre de la carrera y de ser el líder", aseguró Pogacar tras cruzar la meta.

La cuarta jornada promete un desarrollo diferente al vivido en la alta montaña. El perfil del recorrido abre la posibilidad para que prospere una fuga desde los primeros kilómetros, aunque los principales favoritos deberán mantenerse atentos para evitar sorpresas que comprometan la clasificación general.

¿Se moverá la clasificación? Así podrá ver EN VIVO la etapa 4 del Tour

Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel, Richard Carapaz, Juan Ayuso e Isaac del Toro aparecen entre los hombres llamados a controlar los movimientos decisivos en una etapa que podría modificar las diferencias antes de que la carrera afronte nuevos desafíos montañosos.

Toda la emoción del Tour de Francia podrá seguirse EN VIVO desde las 8:00 a. m. (hora de Colombia) por el Canal RCN, la App Canal RCN y DeportesRCN.com, con la transmisión completa, análisis y minuto a minuto de la carrera más importante del ciclismo mundial.