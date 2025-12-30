Pogacar y una nueva estrategia: Va por todo en 2026

Tadej Pogacar volvió a sacudir el mundo del ciclismo con una confesión que suena a locura, pero que en su caso parece posible. El esloveno dejó abierta la opción de intentar algo nunca visto en la era moderna, competir y ganar el Giro de Italia, el Tour de Francia y la Vuelta a España en una misma temporada.





“Creo que sí puedo conseguirlo”

Tras recibir el premio Campeón de Campeones, Pogacar habló con L’Équipe y reconoció que se siente capaz de afrontar nueve semanas de alta exigencia. “Creo que sí puedo conseguirlo”, afirmó, aunque también aclaró que la decisión deberá pasar por el equipo y una planificación cuidadosa. Desde el UAE Emirates confirmaron que el tema se ha hablado, pero que todavía no hay nada definido.





Dominio total… y una advertencia

El esloveno viene de una temporada 2025 extraordinaria: 11 títulos, múltiples podios y su cuarto Tour de Francia, además de dominar las grandes clásicas. Sin embargo, voces como la de Philippe Gilbert advirtieron sobre el riesgo del desgaste físico y mental por la enorme carga de competencia y compromisos fuera de la carretera.





Pogacar no se conforma con ser el mejor del presente y ya apunta a un reto histórico. Ganar las tres grandes en un año parece una misión imposible, pero con su talento y ambición, el ciclismo sabe que nada se puede descartar.